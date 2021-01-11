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Prof. Dr. Karadavut’a Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü

11.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan V.

Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ufuk Karadavut, Bilge Tonyukuk Yılı dolayısıyla verilen “Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü”nün sahibi oldu.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fen Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ufuk Karadavut’a, Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından akademik bilimsel çalışmaları ve Türk bilim dünyasına katkıları nedeniyle “Bilge Tonyukuk Türk Eğitimine Hizmet Ödülü” verildi.
Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESAB) Türk Dünyası’nı kapsayan çalışmalar yapmakta ve bu kapsamda Türk Dünyasında eğitim alanında yapılan çalışmalar yakından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. UAESAB 2014 yılından bu yana önemli çalışmalar yapan bilim insanlarına UAEDAB ödül yönetmeliğinde belirtilen kurallar dahilinde “Bilim Ödülleri” takdim ediliyor.
Bilge Tonyukuk Abidesi’nin dikilişinin 1300. Yıldönümü dolayısıyla 2020 yılı, UNESCO tarafından “Bilge Tonyukuk Yılı” ilan edilmişti. 2020 yılının Bilge Tonyukuk yılı olarak ilan edilmesi münasebetiyle bu sene Bilge Tonyukuk ödülleri, UAESEB ödül yönetmeliğine göre uzman bilim insanlarının katılımıyla kurulan komisyonlar tarafından “Uygulamalı İstatistik” alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Karadavut’a verildi.
Türklerin bilinen en eski yazılı belgelerinden biri olan Bilge Tonyukuk Abidesi, II. Köktürk Kağanlığı döneminin en büyük veziri, kumandanı ve danışmanı Bilge Tonyukuk’un dönemindeki tarihi olaylardan bahsetmektedir ve Köktürk harfleriyle Türkçe olarak taşın üzerine yazılmıştır. Karadavut’a, Bilge Tonyukuk Abidesi’nin reprodüksiyonu da takdim edildi.

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