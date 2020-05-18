YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Prof. Dr. M. Zafer Balbağ’dan gençlere “Evde kaldığınız günleri fırsata çevirin” çağrısı

Prof. Dr. M. Zafer Balbağ’dan gençlere “Evde kaldığınız günleri fırsata çevirin” çağrısı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 13:22 | Son Güncelleme

ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof.

Prof. Dr. M. Zafer Balbağ’dan gençlere “Evde kaldığınız günleri fırsata çevirin” çağrısı

ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Zafer Balbağ öğrencilere “karantina günlerinde kendinizi iyi yetiştirin” çağrısında bulundu.
Korona virüs pandemisi nedeniyle yüzyüze eğitime ara verildiğini, kısmi uzaktan eğitime geçildiğini hatırlatan Prof. Dr. Balbağ, öğrencilere “Şu an sizlerle yüz yüze, beraber ders yapamıyoruz, çağdaş bilimin ışığında tecrübe ettiğimiz bilimsel bilgilerimizi sizlerle paylaşıp büyütemiyoruz, en önemlisi sizlerden de bir şeyler öğrenemiyoruz. Fakat bu zor günleri birlikte aşacağız. Bu kriz dönemini fırsata çevireceğiz. Nerede ve nasıl olursak olalım, elimizdekilerle yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Hiçbir şekilde rehavete kapılmadan ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışacağız. Unutmayın, tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışmak”diye seslendi.
Prof. Dr. Balbağ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “ ‘Küçük Hanımlar, Küçük Beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.’ sözlerini hatırlattı. Güçlü motivasyon geliştirmeye dikkat çekerek şöyle devam etti: “Zafer Zafer benimdir diyebilenindir; başarı başarılı olacağım diye başlayanın ve başarılı oldum diyebilenindir, der Ulu Önder ve yine bir veciz sözünde ‘Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.’ diyerek birlikte çalışmanın, azmine önemine vurgu yapar. Unutmayın, başarının kilit noktası azimdir, inançtır”
Prof. Dr. Balbağ, evde kalınan günlerin kendini yetiştirmede bir fırsat sunduğunu belirterek şu tavsiyelerde bulundu:
“Kendinize yapılacaklar listesi hazırlayın. Kitap okumak, derslerinizi çalışmak, sosyal ağlarda sizi geliştirici canlı bağlantılara katılmak, makaleler okumak, alanınızda sizi geliştirecek filmler izlemek gibi şeyler olabilir. Unutmayın, pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçer. O nedenle yaptığınız çalışmalar sizleri geleceğe hazırlayacak, altyapınızı güçlendirecek, sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır.”
Prof. Dr. Balbağ plânlamanın önemine dikkati çekerek açıklamasını “Pandemiden sonra nasıl bir hayat bizi bekliyor? sorusunu düşünün. Yeni bilgiler, beceriler, yetenekler ve yeterlikler edinmeye çalışın. Unutmayın, pandemi sonrası süreç sizlerin önüne çok önemli fırsat kapıları açabilir. Eğitim doğru tepki üretmek içindir ve çabalarınız sizin kaderinizdir. Bilimle kalın, evde kalın, bizimle kalın” ifadeleri ile sonlandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:34
Öğle
12:59
İkindi
16:53
Akşam
20:15
Yatsı
21:52

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Ersöz Eczanesi
Odunpazari
Ümit Eczanesi
Tepebasi
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.