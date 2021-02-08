Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un protokol temasları

Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesine 2’inci kez Rektör olarak tekrar atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u Makamlarında kabul etti

Dört yıldır 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 üniversiteye yapılan rektör ataması ile birlikte, ikinci kez Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Rektör ilk görev gününde Vali Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı ziyaret etti. Vali Soytürk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektörü Karacoşkun’u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Kilis Belediye Başkanı Ramazan da, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, güven tazeleyerek görevine devam eden Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un bizleri ziyaretinden ziyadesiyle memnun oldum. Yeni görevinde başarılar diler, ziyaretleri için şükranlarımı sunarım” diye konuştu.



