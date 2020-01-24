Prof. Dr. Nurullah Genç Başakşehir’e konuk oldu

Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun sevilen programlarından Kıraathane Sohbetleri’nin yeni konuğu akademisyen ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç oldu.

Başakşehir Millet Kıraathanesi’ndeki programa Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz, Nurullah Genç okurları ve çok sayıda Başakşehirli katıldı. Türkiye’nin en büyük millet kıraathanesi olan Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde kitaplarla çevrili bir ortamda söyleşi gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Genç, “Küçüklüğümden beri hep dört duvarı da kitaplık olan bir çalışma odasının hayalini kurardım, çok şükür şimdi bu imkâna sahibim” dedi.

“Başarılı olmaya mecburuz”

Genç, medeniyetimizle yeniden bağ kurabilmek için büyük bir çaba serf etmek zorunda olduğumuzu dile getirerek, “Başarılı olmaya mecbursunuz. Mecburuz. Çünkü bu topraklarda başarısızlığın bedeli büyüktür. Bu topraklar için çalışmayanlar, eğlenceye dalanlar, emaneti unutanlar, yanlış yapanlar, bu toprakların sultanlığını kaybetmeye mahkûmdur” dedi.