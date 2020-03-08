YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.03.2020 09:19 | Son Güncelleme

Eskişehir Türk Ocağı’nın düzenlediği programa konuk olan Prof.

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Eskişehir Türk Ocağı’nın düzenlediği programa konuk olan Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, gündemdeki konuları değerlendirdi.
Bir üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’un konuğu olduğu programı Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal yönetti. Ünal’ın “Türkiye, 2011 yılından bu yana özellikle son 8-9 ay boyunca Suriye sınırını konuşuyor, bu konuda ne dersiniz?” sorusuyla başlayan programda konuşan Prof. Okur, Türkiye’nin uzun müddetten beri ateş çemberinde olduğunu söyleyerek, Kafkaslar’dan, Kırım’a, oradan da güneye kadar çepeçevre saran bu ateş çemberinin ilk gelişim aşamalarını örneklerle anlattı. Okur, özellikle güneyde terör ve göç olgularıyla sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye’nin kuruluşuna kadar konunun götürülebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Okur, Suriye ile ilgili de, “Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır. Bu sayede Türk devlet anlayışında olduğu gibi ülkesi ve milletiyle bütün bir Suriye’yi kurmak mümkündür” dedi.
Kendisinin de Türk Ocakları’ndan feyz alan bir Türk Ocaklı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’a programa katılımından ve anlattığı gündeme dair önemli hususlardan dolayı Prof. Dr. Nedim Ünal teşekkür etti.

Prof. Dr. Okur:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Fahri trafik müfettişine karşı hukuk mücadelesi başlattı

Fahri trafik müfettişine karşı hukuk mücadelesi başlattı

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Polis, tarlada çalışan kadınları unutmadı

Polis, tarlada çalışan kadınları unutmadı

MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı

MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:13
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Aksel Eczanesi
Tepebasi
Deva Eczanesi
Tepebasi
Ekim Eczanesi
Odunpazari
Masal Eczanesi
Odunpazari
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Osmangazi Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Rektör Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun konuğu oldu

Rektör Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun konuğu oldu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.