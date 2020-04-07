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Prof. Dr. Okyay, toplumda salgın yönetimiyle ilgili olarak görev yapacak

AYDIN HABERLERİ  | 07.04.2020 09:43 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Prof.

Prof. Dr. Okyay, toplumda salgın yönetimiyle ilgili olarak görev yapacak

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nda görevlendirildi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Covid-19 salgını ile ilgili ikinci bir bilim kurulu hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek, “Vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" sözleri ile halk sağlığı uzmanlarının önemine vurgu yapmıştı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nda görevlendirilen ADÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, kurulda toplumda salgın yönetimi ile ilgili olarak görev yapacak. Salgın yönetiminin halk sağlığı uzmanlığının en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu ifade eden Okyay, Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’nın 2019 yılındaki güncelleme çalışmalarında da görev almıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki bilim kurulu toplantısına katılan Prof. Dr. Pınar Okyay, Covid-19 hastalığı ile mücadelede Sağlık Bakanlığı’na danışmanlık yapmak üzere kurulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun bugüne kadar ülkemizde Covid-19 ile ilgili alınan birçok önlem, tanı ve tedavi standartları ile süreç yönetimi hakkında görüş oluşturduğunu belirtti. Kurul üyelerinin kamuoyunu doğru bilgilendirilmesi konusunda da görev üstlendiğini belirten Okyay, “Bilim Kurulu şu ana kadar, uçuş yasakları, karantina uygulamaları, okulların kapatılması, konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde tedbirlerin çeşitlendirilmesi, açık ve kapalı cezaevlerinde açık görüşlerin ertelenmesi gibi tavsiye kararları yanı sıra sürekli güncellenen Covid-19 rehberi ile de tıbbi sürecin yönetimine yön verdi” sözleri ile kurulun önemini aktardı.
2000 yılından itibaren ADÜ’de görev yapan, halk sağlığında epidemiyoloji, sağlık araştırma yöntemleri, araştırma ve yayın etiği, biyoistatistik ve kadın sağlığı ağırlıklı çalışmalar yürüten Prof. Dr. Pınar Okyay, "Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önüne geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı" dedi.

Prof. Dr. Okyay, toplumda salgın yönetimiyle ilgili olarak görev yapacak

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