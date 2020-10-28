Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlu olsun”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Özgür, lider ve güçlü olarak yüzyıllar boyu yaşamış büyük bir imparatorluk, dar sınırlara, dayanılmaz muhasaralara, alışık olmadığı esaretlere doğru sürükleniyordu. İslam’ın ve insanların mihmandarı, koruyucusu, güvencesi olmuşken etrafını çeviren düşmanları tarafından yok edilmek, parçalanıp, paylaşılmak isteniyordu.

Bunu durdurup yeniden dünya devletleri arasındaki güçlü yerini almasını sağlayacak olan o büyük güç, muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda hızla, iman ve inançla akmaya devam ediyordu. Bir milletin özgürlüğe, cumhuriyete ve tam bağımsızlığa olan inancı, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde büyük bir mücadelenin fitilini ateşleyecekti. Meşakkatli ve uzun bir mücadele 97 yıl önce 29 Ekim günü karşılığını buldu ve bu cesur, imanlı ve güçlü insanlar için en uygun yönetim biçimi olan “Cumhuriyet” ilan edildi.

Her türlü baskı ve esaretin karşısında durmanın, kendi gücüne ve milletine inanmanın, her şeye rağmen direnmenin, savaşmanın ve başarmanın en görünür hali olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile canları pahasına bağımsızlığımızı bize armağan eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

