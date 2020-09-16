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Prof. Dr. Polat “Antandros kenti de Efes gibi bir marka olabilir”

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Antandros Antik Kenti’ni ziyaret ederek Kazı Başkanı Prof.

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Antandros Antik Kenti’ni ziyaret ederek Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat’dan antik kent kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.
Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Uzun ve Dernek Kurucularından Z. Gülçin Cömert’in eşlik ettiği antik kent ziyaretinde Kaymakam Ünsal ’Yamaç ev’ olarak adlandırılan Roma villasını, kazı alanını ve nekropolisi (mezarlık) gezerek tarihi kalıntıları yerinde gördü.
Yapılan kazıların dünü ve bugünü hakkında Kaymakam Ünsal’a bilgi veren Prof. Dr. Gürcan Polat, Antandros’un büyük bir kazı alanı olduğunu ve çalışmaları 2000 yılından bu yana sürdürdüklerini belirterek, "Bölgenin turizm açısından kalkınmasına katkı sağlayacak bir antik kente sahibiz. Antandros kenti de Efes gibi bir marka olabilir. Bunun için önemli projelerimiz bulunuyor." dedi. Antandros Antik Kentinin Balıkesir’in tarihi sürecinin belirlenmesinde çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürcan Polat, "Balıkesir’de uzun yıllardan beri devam ettirdiğimiz arkeolojik kazılar, tarihimizi en doğru şekilde yorumlayıp, gelecek çalışmalara ışık tutması açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.
Edremit’in zengin tarihinin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Kaymakam Ünsal Antandros Antik Kenti Kazılarının hem arkeolojik açıdan hem de turizm açısından son derece önemli olduğunu belirterek; "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok farklı kültürü bünyesinde barındırmış Edremit ilçemizde bu önemli tarihin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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