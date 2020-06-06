Prof. Dr. Rahmi Örs: “Bebeklerde ishalden korunmada en önemli faktör anne sütü ile beslenmedir”

Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, özellikle yaz aylarında bebeklerde ishalden korunmada en önemli faktörün anne sütü ile beslenme olduğunu ifade ederek, bol sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyledi.

Medova Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, yaz aylarında çocuk ve erişkinleri etkileyen hastalıkların başında ishal geldiğini söyledi. Yaz ishalinin özellikle beş yaş altı çocukları daha fazla etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Rahmi Örs, “Üç ayın altındaki bebeklerde günde 10’dan fazla dışkılamaya, üç ayın üzerinde ise anne sütü almayan bebeklerde günde üçten fazla dışkılamaya ishal denir. Aslında dışkının sıklığının artması kadar dışkının sulu hale gelmesi ve cıvıklaşması önemlidir. Anne sütü alan bebekler daha sık ve daha cıvık kaka yapabilirler. Bunu da unutmamak ve gereksiz yere sağlıklı bebeklere ishal teşhisi koymamak lazım” dedi.

“Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak lazım”

Bebek ve çocuklarda ishalin çok farklı nedenlerle oluşabileceğini anlatan Prof. Dr. Rahmi Örs, ishalin kısa ve ya uzun süreli olabileceğini kaydetti. Enfeksiyona bağlı ishallerin arasında en sıklıkla virüslerden kaynaklanan ishal geldiğini belirten Prof. Dr. Rahmi Örs, “Bunların başında da rota virüs, Norwalk, astro virüsü gibi virüsler gelir. Özellikle 2 yaşın altında görülen rota virüslere bağlı oluşan ishaller bebeklerde daha ciddi seyreder. İlk olarak şiddetli bulantı, kusma ve ateşle başlayan hastalık bu dönemde hızla sıvı kaybına neden olur ve bebeklerin hastaneye yatırılması gerekebilir. Erken dönemde sıvı kaybının önlenmesi çok önemlidir. Bebeklerde sıvı kaybının derecesine bağlı olarak ağız kuruluğu, gözyaşı ve idrarın azalması ve bıngıldakta çökme olabilir. Susuzluk, halsizlik, bazen de aşırı huzursuzluk ve sinirlilik hali görülebilir. Ağır sıvı kaybı ile bebeklerde şok ve böbrek yetmezliği gelişebilir. Virüslerle oluşan ishallerde antibiyotik kullanılması hastalığın iyileşmesine yardımcı olmadığı gibi, ishalin uzun süreli hale dönmesine neden olur. Ayrıca antibiyotiklerin kendisi de yan etki olarak ishale yol açabilir. Yani gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak lazım” diye konuştu.

İshal ve kusmada bol sıvı vermenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Örs, “Bol bol su, ayran ve meyve suyu gibi sıvı içecekler alınmalıdır. Bebeklerde de anne sütü verilmeli ve bebek sık sık emzirilmelidir. İshali birden kesmeye çalışmak uygun değildir. Bağırsak hareketlerini yavaşlatan ilaçlardan kaçınılmalıdır. Küçük bebek ve çocuklarda kusmayı durdurmak için ilaç kullanmakta çoğu zaman uygun değildir” ifadelerini kullandı.