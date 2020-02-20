Prof. Dr. Rochelle C. Dreyfuss, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde konferans verdi

İSTANBUL (AA) – Cambridge Üniversitesi misafir öğretim üyesi Prof. Dr. Rochelle C. Dreyfuss, herhangi bir ülkenin eğer Dünya Ticaret Organizasyonu’nda ise diğer ülkelerdeki aynı uygulamalara tabi olduğunu belirterek, “Telif haklarını almak nispeten kolaylaşıyor. Yeni anlaşmalar ile daha kolaylaşacaktır. Aynı zaman da uygulamanız da gerekiyor. İhlal edildiği zaman bir manası olmaz. Her ülke burada çok etkin uygulamalar, fikri mülkiyet hakları ile ilgili mahkemeler ve otorite olması gerekiyor.” dedi.

Uyuşmazlıkların yargılama esası konusunda dünyanın önde gelen akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Rochelle C. Dreyfuss, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Fikri Mülkiyet: Yargı yetkisi, Hukukun Seçimi ve Ulusötesi Uyuşmazlıklardaki Kararları Düzenleyen İlkeler" konulu bir konferans verdi.

Dreyfuss, konferansta yaptığı konuşmada, önceden işler yerel şekilde yapıldığını ve fikri mülkiyetin bölgesel büyük bir bağlılığının olduğunu anımsattı.

ABD’de iş yapıldığında ABD’de dava açıldığını, Türkiye’de iş yapıldığında, Türkiye’de dava açıldığını dile getiren Dreyfuss, “ABD’de de buluş yaptıysanız, ABD’de patent alırdınız. Türkiye’de buluş yaptığınızda, Türkiye’de patent alırdınız. Küresel ticaret büyüdükçe bu kabul edilebilir halden çıktı.” diye konuştu.