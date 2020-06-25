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Prof. Dr. Sezai Yılmaz Kütüphanesi açılışı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 25.06.2020 18:04 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan İlçesinde, Prof.

Malatya’nın Arguvan İlçesinde, Prof. Dr. Sezai Yılmaz Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı
Arguvan Kaymakamlığı proje ofisi tarafından hazırlanan ve DAP’ın finansmanlık sağladığı Arguvan halkına kazandırılan semt kütüphanesinin ismi, Arguvan ilçesi doğumlu olan, Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın ismi verildi.
Prof. Dr. Sezai Yılmaz Kütüphanesi’nin açılışına, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışda pendemi nedeniyle sosyal mesafe kuralına özen gösterildi.
Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Prof. Dr. Sezai Yılmaz Kütüphanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, projenin başından itibaren bugüne kadarki olan süreçte büyük emek sarf eden proje ofisi koordinatörü ilçe müftüsü Metin Bozkır’a ve DAP’ın finansman sağlayanlarına teşekkür etti. Şanin, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, tarihimizde değeri büyük olan kitaplarla iç içe olmasını sağlamak amaçlı yapılan çalışmanın, beklentileri karşılar nitelikte olmasını temenni ediyorum” dedi.
İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, konuşmasında Arguvan halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak, “ Arguvan’ımıza hep beraber hizmet etmeye devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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