Prof. Dr. Şimşirgil’e Isparta Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi

Ünlü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in, Isparta Kitap Fuarındaki söyleşi ve imza gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Isparta Belediyesi tarafından 4. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara yoğun ilgi görüyor. 32’si yerel toplam 192 yazar ve 300 yayınevinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Isparta Belediyesi bu yılki Kitap Fuarını ’Kitaplar Gül Açacak’ temasıyla başlattı.

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de, Isparta Kitap Fuarına katıldı. Şimşirgil, söyleşi ve imza günü düzenledi. Söyleşiye Isparta Belediye Başkanı Fahreddin Gözgün ve yüzlerce kitapsever katıldı. Yoğun ilginin olduğu söyleşi de, gençlere tavsiyelerde bulunan Yazar Şimşirgil, “Okuyun, iyi evlat olun. Dinimizi bilelim. Vatanımızın kıymetini bilelim. İlim olmayınca cehalet olur, cahiller ölüdür. Onun için böyle kitap fuarlarına önem verilmesini düzenlenmesini önemsiyorum” dedi.

Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil söyleşinin ardından “Kayı Elvada” ve Osmanlı Gerçekleri Kitabı için imza dağıttı. Zaman zaman izdihamın olduğu etkinlikte kitapseverler, yazarla bol bol fotoğraf çektirdi.

