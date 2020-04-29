Prof. Dr. Sinan Karaoğlu: "Her fırsatta mutlaka spor yapmalıyız"

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, zinde kalmak için evde spor yapmanın faydalarından söz ederken, sakatlanma risklerini minimize etmek gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, "Covid-19 salgınından ötürü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi tedbirler var. Bunların en önemlisi evde kalmak ve kendi izolasyonumuzu sağlamak. Evde kalırken de, hem psikolojik olarak hem de bedensel olarak sıkıntıya girmemek adına spor aktivitesi gerçekleştirmekte fayda var. Spor deyince bir spor salonundaki gibi 4-4’lük yapmamız mümkün değil. Biz elimizdeki her objeyi bir spor aleti gibi görebiliriz. Bize aslında 2-3 metrelik bir yer olsa birçok şey yapabiliriz. Her fırsatta mutlaka spor yapmalıyız. Egzersizin belki şartları var, ister de dışarıda olsun isterse içeride yapılan olsun belli kuralları değişmiyor. Sakatlıklara dikkat etmek lazım. Evde spor yapıyorum sakatlık olmaz dememek lazım. Bulunduğumuz zemin, giydiğimiz kıyafet, yaptığımız hareketlere dikkat etmemiz lazım" dedi.

Karaoğlu, "Korona virüs hastalarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat edenlere ise Allah’tan rahmet diliyorum. Virüs bulaşmasa bile insanları olumsuz etkiliyor. Hem ruhsal hem de bedeni olarak. Evde kalmak zorundayız. Çünkü bu salgın ile baş edebilmek için bu şart" diye konuştu.

