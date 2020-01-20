Prof. Dr. Timuçin Çil: "Meme kanserinde tedavi başarısı yüksek oranda arttı”

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof Dr. Timuçin Çil, her 8 kadından birinin meme kanseri riski altında olduğunu söyledi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Kurumu Adana Şubesinin eğitim çalışmaları kapsamında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda ’Meme Kanseri’ konulu sempozyum düzenlendi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği ve Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği işbirliğinde düzenlenen, sempozyumda meme kanseri tüm yönleri ile ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, görülme sıklığı yüksek olan ve özellikle kadın nüfusunu etkileyen meme kanserinin, tıbbın yanında sosyolojik ve toplumsal bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Meme kanserinin tıbbın birçok dalını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğinin altını çizen Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, "Bugün burada meme kanserini, tıbbın ilgili disiplinleriyle organize olarak birçok boyuttan değerlendirme ve hastalarımızın sağlığı için en doğruyu en güncel bilgiler ışığında tartışmak ve seçeneklerimizi ortaya koyabilmek için toplandık. Şüphesiz konu ile ilgili böylesi platformlarda, farklı disiplinlerin birlikte bu konuyu ele alması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, meme kanseri konusunda, gerek toplumun bilinçlendirilmesinde, gerekse hastalığın tanı ve tedavisinde; topluma, medyaya, kurumlarımıza ve sağlık profesyonellerimize önemli görevler düşüyor" dedi.