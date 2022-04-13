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Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

13.04.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, İstanbul'da toprağa verildi.

Beyaz için Esenler Merkezi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Beyaz'ın cenazesi, akrabası Mehmet Batan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun, Türk Ortodoks Patrikhanesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çelenk gönderdi.

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