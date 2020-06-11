Prof.Dr. Köksal, TÜMBİAD’a “Yeni normalleşme sürecini” anlattı

Yeni normalleşme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve başta Türkiye olmak üzere dünyayı nelerin beklediği konusunda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği ‘ne (TÜMBİAD) önemli açıklamalar yaptı.

TÜMBİAD, Covid-19 sürecinde toplumu bilgilendirme amaçlı çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal özellikle erken alınan önlemler sayesinde Türkiye’nin bu süreci çok başarılı şekilde yürüttüğünü fakat kademeli normal hayata geçerken hala dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Köksal, hastalığın henüz bitmediğini belirterek, “Bu hastalık hala aramızda, o zaman biz bununla yaşamaya alışacağız. Fakat artık değişim var; bugüne kadar virüs bizi yönetti bundan sonra bizim onu yönetmemiz lazım” dedi.

Köksal, Covid-19 salgınının bitmeyeceğini, bu hastalık ile beraber yaşamayı öğreneceklerini hatırlatarak, “En azından birkaç sene yaşayacağız. Önemli olan burada bulaş zincirini kırabilmek ve vak’a sayısını olabildiğince azaltıp, hastalanan kişilerin ölüm aşamasına gelmesini engellemek. Bu hastalık ileri yaşta ağır seyrediyor. Yeni normalleşme sürecinde herkes çalışma hayatına geri dönüyor, herkesin özel aracı olmadığı için de toplu taşıma kullanım oranı artıyor. Kısıtlamalar kaldırılarak iş hayatına ve sosyal hayata dönüş 65 yaş altına açılmış olsa da hala evde 65 yaş üzeri kişilerle yaşayan birçok çalışan var. Böylelikle virüsü eve taşımak mümkün” ifadelerini kullandı.

“Klimalar ile virüs etrafa yayılabilir”

“Klima kullanımı çok önemli, hastalık damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşıyor” diyen Köksal, “Klimalar ile virüs etrafa yayılabilir. Ev içerisinde ve otomobilde sadece aile bireyleri birlikte ise ve bilmedikleri kişilerle birlikte değillerse kendi klimalarını kullanabilirler, fakat toplu taşıma araçları, AVM, taksi, dolmuş gibi alanlarda klima kullanımı çok tehlikeli. Toplu taşıma araçlarında pencere açma şansımız varsa pencereleri açmalı ve mümkün mertebe hava akımından faydalanmalıyız. Pencere açma durumumuz olmadığı metro gibi araçlarda ise mutlaka maskenin koruyuculuğundan yararlanmalıyız. Açık alanlar gerekli önlemler alındığı takdirde bir sıkıntı yaratmıyor. Denize, havuza girerken de insanlar doğal olarak maske takmıyor. Tatillerimizi bireyselleştirilmiş halde yapmamız gerekiyor. Tatil yerlerinde kullanılan ortak alanlarda çok dikkatli olmak lazım. Çünkü toplu alanları kullanmak zorunda olduğunuz bir tatil anlayışında ortak alan kullanımından kaçınamazsınız” diye konuştu.