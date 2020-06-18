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Prof.Dr. Özcebe, "Temizlik maddeleri bebek ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalı”

KARABÜK HABERLERİ  | 18.06.2020 19:01 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Özcebe, evlerde kullanılan tüm kimyasal ve temizlik maddelerinin bebek ve çocukların kesinlikle ulaşamayacağı bulundurulması gerektiğini ifade etti.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Özcebe, korona virüs salgını nedeniyle yoğun olarak kullanılan tüm kimyasal ve temizlik maddelerinin bebek ve çocukların kesinlikle ulaşamayacağı yerlerde ve orijinal kaplarında saklanması gerektiğini vurguladı. Özcebe, bebek ve çocuklara tanıdık gelen su, süt, ayran, kola veya yoğurt kaplarının bu temizlik ve kimyasal maddelerin saklanması amacıyla kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Evde bulunan bütün ilaçların, evde hasta olan bir kişi varsa ona ait tedavi malzemelerinin de bebek ve çocukların kesinlikle ulaşamayacağı yerlerde saklanmasının önemine değinen Özcebe, şu uyarılarda bulundu: "Çocuk acil servislerine yapılan başvurularda yanıklar önemli bir yer tutuyor. Kışın yanan bir soba, kullanılan ocaklar, bebek ve çocuklar için çok önemli riskleri de taşıyor. Ocakların iç kısımları yani duvara yakın bölümleri kullanılmalı, özellikle yanan tavaların sapları ocakların iç tarafına gelecek şekilde olmalı. Küçük tüp veya küçük fırınlar bebek veya çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunmalı ve kullanılmalı. Birkaç saniye bile olsa, bebek veya çocuğun yanına bırakılan çok sıcak çaydanlık veya tencere, kaynar su, sıcak çay, sıcak ütü, kibrit veya çakmak çok büyük kaza ve yangınlara yol açabilmektedir. Bebek veya küçük çocuğumuz kucağımızdayken aynı anda sıcak bir şeyler içmek de büyük risk taşıyor. Evde açıkta bulunan elektrik kabloları, prizler, yıpranmış elektrikli cihazlar da bebek ve çocuklar için çok riskli. Aileler, bebek ve çocuğun bakımını üstlenen kişiler bu konularda çok dikkatli olmalılar."

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