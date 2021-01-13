Profesör Bakan’dan serbest bölge ticareti için kural vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Bakan, serbest ticaret bölgeleri anlaşmalarının kurum ve kuralları olmadıkça başarılı olamayacağınıı belirtti.

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında çevrim içi online olarak düzenlenen ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Selahattin Bakan’ın katıldığı panelde, bölgesel ekonomik örgütlerin oluşumu ile Avrupa Birliği’nin kurumsal açıdan örgütlere etkisi konuşuldu.

Ekonomik örgütlerin kurallar olmadan başarılı olmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Selahattin Bakan, Avrupa Birliği’ne bakarak dünyada diğer bölgesel ekonomik örgütlerin nasıl şekillenmesi gerektiğinin anlaşılabileceğini belirtti. Bakan, serbest ticaret bölgeleri anlaşmalarının kurum ve kuralları olmadıkça başarılı olamayacağının altını çizdi ve hiçbir bölgesel ekonomik örgütün zararlı olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Selahattin Bakan, küresel ve çok kutuplu bir dünyaya doğru gidildiğini, yeni bir dünya savaşının çıkmaması ve dengelerin yeniden kurulması için birbirine zıt olmayan yeni ekonomik örgütlerin, kurum ve kurallarıyla beraber oluşması gerektiğine dikkat çekti. Ekonomik teşkilatların tarihi ile ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Selahattin Bakan, sanayileşmenin başlamasıyla birlikte sınıflı toplumun yeniden ortaya çıktığını, ham madde ve pazar ihtiyacı dolayısıyla iç savaşların yaşandığını ve tüm bunların otoriter düşünce sahiplerini ortaya çıkardığını vurguladı.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin Avrupa üzerindeki tehditleri dolayısıyla bölgesel işbirliklerinin tartışılmaya başlandığını ifade eden Bakan, Avrupa Birliği’nin kökenlerinin 1951 yılında kurulan Avrupa Kömür Çelik Teşkilatı ve 1957 yılında kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na dayandığını kaydetti.

