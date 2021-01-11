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Profesörden 2020 yılına dikkat çeken ilginç eylem

11.01.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünya genelinde kötü geçen 2020 yılına dikkat çekerek ilginç bir eylem gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 2020 yılı boyunca iyice ters yüz olmuş durumları ifade etmek ve felaketler yılına gönderme yapmak amacıyla, insan kıyafetleri ile doğanın ve insanlığın güncel durumlar karşısında buz tutan yönünü simgeleştirmek adına Erzincan Ergan dağı kayak merkezinde ilginç bir eyleme imza attı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, " Bugüne kadar gelenekselleştirilmiş yılbaşı ağacının ötesinde bir gönderme olan piramit konstrüksiyon içine acı çektirilmiş (yakılmış) ağaçlar ters yerleştirilmiştir. Orman yangınlarında yanmış ağaçları piramit içerisinde ters yerleştirerek 2020 yılı boyunca iyice ters yüz olmuş durumları ifade etmek istedim. Dondurulan konstrüksiyon içerisindeki ağaçlar ve insan kıyafetleri ile doğanın ve insanlığın güncel durumlar karşısında buz tutan yönünü simgeleştirmektedir. Ülkemizde ve dünyadaki orman yangınları ile başlayan bir felaketler süreci ortaya konulmuş ve süreçle birlikte sanatsal yapı içerisinde değişiklikler yaparak yoğunlaşma alanı oluşturmuştur.
Felaketler yılına göndermeler ile oluşsa bile konstrüksiyon, umuda açılan yapısı ve yükselen formuyla 2021 yılında umutlarımızın gerçekleşmesi dileğini de barındırmaktadır. Umut dolu yeni bir yıl dileğiyle” dedi.

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