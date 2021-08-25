Programda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdi

Show TV’de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" adlı programda yine gündem odlu.

Didem Arslan Yılmaz'ın Kürtçe konuşan konuğuna müdahale ederek ise “Hayır hayır. Türkan Hanım bizim de anlamamız lazım” diyerek hattan alınmasını istedi.

"O DİLİ BİLMİYORUZ Kİ BİZ"

İlerleyen dakikalarda “Biraz anlarım ben Kürtçe’den. Kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun. Hepimiz anlayacağız, burası Türkiye Cumhuriyeti yani. Bir de o dili bilmiyoruz ki biz. Bilsek anlayacağız, konuşacağız da” ifadelerini kullandı.

KÜRTÇEYE MÜDAHALE

Didem Arslan'ın yayındaki bu sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Kürtçeye müdahale' olarak yorumlanınca Arslan, kendisine yapılan olumsuz eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Arslan yaptığı açıklamada, "Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim." diyerek eleştirilere cevap verdi.





