MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Programda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdi

Programda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdi

25.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Didem Arslan sunuculuğunu yaptığı, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında konuşan kişiyi Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle hattan aldı. Arslan’ın “Ben anlarım Kürtçe'den, kesinlikle olmaz. Doğru düzgün Türkçe konuşsun, hepimiz anlayacağız, burası Türkiye Cumhuriyeti” sözleri de kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı. Yılmaz ise kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Show TV’de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" adlı programda yine gündem odlu.

Didem Arslan Yılmaz'ın Kürtçe konuşan konuğuna müdahale ederek ise “Hayır hayır. Türkan Hanım bizim de anlamamız lazım” diyerek hattan alınmasını istedi.

"O DİLİ BİLMİYORUZ Kİ BİZ"

İlerleyen dakikalarda “Biraz anlarım ben Kürtçe’den. Kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun. Hepimiz anlayacağız, burası Türkiye Cumhuriyeti yani. Bir de o dili bilmiyoruz ki biz. Bilsek anlayacağız, konuşacağız da” ifadelerini kullandı.

KÜRTÇEYE MÜDAHALE

Didem Arslan'ın yayındaki bu sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, 'Kürtçeye müdahale' olarak yorumlanınca Arslan, kendisine yapılan olumsuz eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Arslan yaptığı açıklamada, "Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim." diyerek eleştirilere cevap verdi.

didem

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’den dikkat çeken açıklama: O benim ruh eşimYasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’den dikkat çeken açıklama: O benim ruh eşim
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
Dizisi tutmayınca yeni bir işe el attı! Dizisi tutmayınca yeni bir işe el attı!
Anahtar Kelimeler:
Show TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Tansu Çiller'den 'iş birliği teklifi' iddialarına yanıt

Tansu Çiller'den 'iş birliği teklifi' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.