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‘Programlama ve Robotik Öğretimi: Ne, Neden, Nasıl?’

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.02.2020 12:21 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özçınar, Çarşamba Seminerleri kapsamında “Programlama ve Robotik Öğretimi: Ne? Neden? Nasıl?” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Çarşamba Seminerlerinin bu haftaki konuğu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Özçınar oldu. Engin Aksel Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı, öğretim elemanları, özel bir kolejin öğrencileri ve öğretmenleri ile üniversite öğrencileri katıldı.
“Programlama ve Robotik Öğretimi: Ne? Neden? Nasıl?” konulu sunum yapan Doç. Dr. Hüseyin Özçınar, bilgisayar programlamanın herkese öğretilmesi düşüncesinin neredeyse bilgisayar programlama tarihi kadar eski olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özçınar, “Ancak geçmişte farklı gerekçelerle, farklı zamanlarda yaygınlaşan bu düşünce çoğunlukla kısa zaman içerisinde sönümlenmiştir. Bu durum bilgisayar programlama eğitimini herkese vermekteki beklentilerimiz ile ilişkilidir. Son on yıldır “sistemlerin tasarımı ve insan davranışlarının anlaşılması için bilgisayar biliminin temel kavramlarından yararlanmak” olarak tanımlanan hesaplamalı düşünme alışkanlığının kazandırılması için programlama ve robotik öğretimi birçok ülkede ilk ve ortaokul programlarının bir parçası haline gelmiştir. Ancak bilimsel araştırma bulguları programlama öğretiminin amaçlanan bazı kazanımları sağlayamayabildiğini ortaya koymaktadır” diye konuştu.
Soru-cevap şeklinde devam eden sunumun sonunda Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı tarafından Doç. Dr. Hüseyin Özçınar’a teşekkür belgesi takdim edildi ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

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