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Proje gençlerden, destek belediyeden

ÇORUM HABERLERİ  | 10.09.2020 19:11 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Dr.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlik çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek gençlerin hazırlayacakları projelere mali destek vereceklerini vurguladı.
Çorum Belediyesi’nin eğitime yönelik çok önemli çalışmalar yaptığını, Gençlik Merkezleriyle birlikte gençlere eğitim desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, gençlik çalışmalarının koordinasyonu ile ilgili özel bir birim kurdukların ve bu birimin gençlere yönelik önemli çalışmalar gerçekleştireceğini ifade etti.
Projelerini hazırlayan gençlere Çorum Belediyesi’nin mali destek sağlayacağını vurgulayan Başkan Aşgın, “Gençlerimiz tarafından hazırlanan projelere mali destek vereceğiz. Bizlere gelen projeler bağımsız bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyon tarafından desteklenmesine karar verilen projeleri destekleyeceğiz. Başarılı gençlerimizin önünü açacağız.” dedi.
Çorum Belediyesi olarak şehir dışından kamp yerleri kiralayıp Çorum gençliğine kamp imkanı sunacaklarını da dile getiren Başkan Aşgın, “Gençlik çalışmalarımızı bundan sonra daha da yoğunlaştıracağız.” diye konuştu.
Eğitime Destek Platformu (EDEP) üyeleriyle bir araya gelen Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak gençliğe yönelik yapılacak çalışmalarda her türlü desteği bundan sonra da vermeye devam edeceklerini, her türlü gayretin içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

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