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Proje kapsamında ekilen nohut ve fasulyenin hasadı tamamlandı

VAN HABERLERİ  | 07.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında ekilen nohut ve fasulyenin hasadı tamamlandı.Çaldıran Belediye Başkanlığınca tarımsal alanlarda verimliği ve ürün çeşidini arttırmaya yönelik yürütülen proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde numune amaçlı nohut, patates ve fasulye gibi ürünlerin ekimi gerçekleştirildi.

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçede tarım ürünlerinin çeşidinin arttırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında ekilen nohut ve fasulyenin hasadı tamamlandı.
Çaldıran Belediye Başkanlığınca tarımsal alanlarda verimliği ve ürün çeşidini arttırmaya yönelik yürütülen proje kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde numune amaçlı nohut, patates ve fasulye gibi ürünlerin ekimi gerçekleştirildi. Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilkbahar ayında ilçe kırsalında 10’ar dönümlük farklı arazilerde nohut, fasulye ve patates ekimini gerçekleştirmiş, ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik yapılan ekimlerde hasatlar tamamlanmıştı. Amaçlarının ilçede bulunan çiftçilerin çok çeşit ürünün yetiştiriciliğini öğretmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”İlçemiz kırsalında bulunan hazine arazilerinde ilkbahar mevsiminde nohut, fasulye ve patates ekimini gerçekleştirdik. Ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik başlattığımız proje ile ilçemizde bulunan çiftçilerimizin farklı ama daha çok çeşit ürün elde edebilmelerini sağlayarak daha çok katma değer elde edebilmektir. İlçemiz kırsalında bulunan farklı mahallelerde 10’ar dönümlük farklı arazilerde nohut, fasulye ve patates ekimini gerçekleştirdik. Hedefimiz ilçemizin bakir topraklarında her türlü bakliyat ürünlerinin de yetiştirilebileceğini çiftçilerimize göstermektir. Ektiğimiz ürünlerin hasadını tamamladık. Elde ettiğimiz hasat beklentimizin de üzerinde çıktı. Bire sekiz ürün elde ettik. İlçemizin 2050 rakımlı kırsalında bu rekolteyi yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elde ettiğimiz ürünlerin bir kısmını maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza, bir kısmını gelecek yaz sezonunda tohum olarak kullanarak bir kısmını da satarak ekipman ürünleri elde etmeyi planlıyoruz” dedi.
25 dönümlük patates hasadına önümüzdeki ay yapılacağını belirten Başkan Ensari ”Belediyemizin yaptığı bu hizmetle birlikte temennimiz ilçemizin bakir toprakların da ürün çeşidinin arttırılmasında kullanılarak ilçemizin ve çiftçimizin ekonomisine ciddi anlamda katma değerin sağlanmasıdır” diye konuştu.
İlçede bulunan çiftçiler, “Bu tür ürünlerin ilk defa belediye tarafından ekilerek ürün elde edildiğini gördük. Buda bizlerin daha çok çeşit ürün ekerek daha çok verim elde edeceğimiz anlamına geliyor. Belediye başkanına teşekkür ediyoruz. Temennimiz bu tür projelerin devamının da ilçemizdeki ürün çeşidinin arttırılmasıdır” şeklinde konuştular

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