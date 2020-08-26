Proje kapsamında hem öğreniyorlar, hem uygulama imkanı buluyorlar

Burhaniye ilçesinde,TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı tarafından hazırlanan, ‘Kırsaldan Kozmosa Bilim’ projesi devam ederken, projeye katılan öğrenciler elektriksiz buzdolabı yaptı. Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerine bağlı köylerde eğitim gören 29 ortaokul öğrencisi proje kapsamında onlarca etkinliğe katılıyor.

Burhaniye Öğretmen Evi’nde düzenlenen ‘Kırsaldan Kozmosa Bilim’ projesi, Edremit Körfezinin değişik yerlerinde onlarca etkinlikle devam ederken, dün gece öğretmen evinin bahçesinde bir araya gelen öğrenciler Proje Yürütücüsü Matematik Öğretmeni Dr. Satı Ceylan ve projede görev alan öğretmenlerinin öncülüğünde straforlardan elektriksiz buzdolabı yaptı. Öğrenciler, straforlardan oluşturdukları buz dolaplarını tamamlamak için bir birleriyle yarıştı. Dr. Satı Ceylan, başarılı öğrencileri kutlarken, etkinliklerin devam edeceğini açıkladı. Öğrencilere teşekkür eden proje eğitmeni Muhammet Mustafa Yılmaz, ”Etkinlikler kapsamında bu günde buzdolabı tasarladık. Bunu tasarlarken de, mühendislik becerilerini ve matematik becerilerini kullandılar. Öğrencilerimiz burada yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Hepsini kutluyorum” dedi. Öğrencilerden Furkan Emer de,” Projeye katıldığım için çok mutluyum. BAÇEM’e gittik. Gezdik. Bu günde buzdolabı yaptık.” dedi. Esma Nur Güner ise, “Projeye katıldığım için mutluyum. Bu güne kadar yapmadıklarımızı yaptık. Bu günde elektriksiz buzdolabı yaptık. Projede çok heyecan duydum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. dedi. Utku Çamur da,”Buraya Kalabak’tan geldim. Satı hocama çok teşekkür ediyorum.Yapmadığımız şeyleri yaptık. Bu gün de buzdolabı yaptık” dedi. “Kırsaldan Kozmosa Bilim” projesi bir hafta devam edecek

