Proje Kars’a yılda 1 milyon turist getirecek

Kars’ta hayata geçirilecek olan “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi”yle kentti yılda 1 milyon turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

“Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” ile Haydar Aliyev Caddesi’nin sokak sağlıklaştırma çalışmalarına inşaat sezonu ile birlikte başlanması planlanıyor.

Onlarca Baltık Mimarisi binaların bulunduğu Haydar Aliyev Caddesi hayata geçirilmesi planlanan ve yaklaşık 2,5 yılda tamamlanması düşünülen proje Kars turizmine önemli katkı sağlayacak.

Yaklaşık 50 milyon liralık projeyle Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan tarihi binalar restorasyonları yapılarak harabe olmaktan kurtarılarak kent turizmine kazandırılacak.

Kars Valiliği tarafından hayata geçirilecek “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” çerçevesinde Haydar Aliyev Caddesi’nde yer alan tescilli yapıların cephe rölöve ölçümleri ve 1.50 ölçekli Cephe Rölöve çizimleri yapılacak.

Proje kapsamında konusunda uzman inşaat mühendisleri tarafından tüm tarihi yapılar yerinde incelenecek. Fotoğraflanacak ve tüm tarihi yapıların yapısal sorunlarını, mevcut taşıyıcılık durumlarını içeren statik inceleme raporu hazırlanacak.

Haydar Aliyev Caddesi’nin proje alanı kapsamındaki tüm yapıların müdahale kararları Sanayi Bakanlığı’nın tanımladığı Restorasyon uzmanı mimar danışman ve ekip içine dahil edilecek, koruma uzmanları danışmanlığında, arazi çalışmasında, önceden verilmiş

kararlar irdelenerek, yapı bazında müdahale kararları revize edilecek. Tüm yapıların yanlış ve eksik olan mimari eleman detayları yerinde incelenerek özgün detaylara uygun olarak yeniden çizilecek.

Kars tarihi yapıları ile ilgili tarihi görsel ve yazılı belgeler araştırılacak, bu belgeler ve Kars içinde korunmuş benzer tarihi örnekler ile yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar ışığında, proje kapsamındaki tüm tarihi yapıların cephelerine yönelik restitüsyon araştırması yapılacak.

Özgünü yok olmuş olan tarihi yapıların mimari cephe elemanları, restitüsyon projesi doğrultusunda, restorasyon projesi kapsamında yeniden çizilecek. Cephe Rölöveleri yeni eklenen yapılarda, proje kapsamına dahil edilen yeni cepheler için restorasyon müdahale kararları belirlenecek. Cephe Rölöveleri yeni eklenen yapılarda, belirlenen özgün mimari cephe elemanlarının detayları çizilecek.

Sanayi Bakanlığı’nın tanımladığı Restorasyon uzmanı mimar danışmanlığında, Haydar Aliyev Caddesi’nin proje kapsamı içinde kalan alanın mevcut peyzaj projesi üzerinde belirlenen değişiklikler yapılacak. Yeni önerilen kararlara göre peyzaj projesinin yapısal ve bitkisel projeleri revize edilecek, gerekli mimari detaylar projeye eklenecek.

Haydar Aliyev Caddesi’ne ait dış mekan aydınlatma hesapları yapılacak ve buna uygun elektrik branşına uygun projelendirilmesi yapılarak hayata geçirilecek.

“Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” kapsamında Projenin uygulanacağı Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7’si kamu binası olmak üzere 22 adet tescilli ve 12 adet tescilsiz bina için projenin inşaat bileşeni kapsamında cephe iyileştirmesi yapılacak. Haydar Aliyev Caddesi’nin kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak caddede yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergâh oluşturulacak.

Kars’ın Türkiye ve dünyada şehir markası olarak tanınması için ise tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılacak. Tüm bu faaliyetlerle turistler için daha iyi bir destinasyon oluşturulması ve sürdürülebilir turizm ortamının tesis edilmesi hedefleniyor.

Kars Valiliği Haydar Aliyev Caddesi üzerinde hayata geçireceği projede yer alan tarihi binaların öncesi ve sonrasının görsellerini kamuoyu ile paylaştı.

