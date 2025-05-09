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Proje okul nedir? Proje okulu ne demek?

Türk Eğitim Sistemi doğrultusunda 12 yıl olan zorunlu kademeli eğitim toplamda 3 farklı kademeye ayrılmaktadır. İlk kademe 4 yıl olan ilkokul süreci, ikinci kademe yine 4 yıldan oluşan ortaokul süreci ve üçüncü kademe 4 yıllık lise sürecidir. Bu eğitim sistemi kapsamında okullarda da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Proje okul nedir? Proje okulu ne demek?
Ferhan Petek

İlköğretim, orta öğretim ve lise olmak üzere 4'er yıllık 3 aşamadan oluşan Türk eğitim sistemi uzun bir süredir devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim veren okullarda da bu duruma bağlı olarak çeşitli güncellemeler gerçekleştirilmektedir. Proje okul ifadesi de bu güncelleme ve düzenlemeler ile hayatımıza girmiş olan bir ifadedir.

Proje okul nedir?

Proje okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan bazı okullardır. Bu okullar, uluslararası alanda ya da bölgesel olarak çeşitli projelerde yer alır. Bu amaçla seçilen okullardır. Genel olarak başarı sıralamalarında yüksekte olan okullar arasından seçilirler.

Birçok konu için yapılan çalışmalarda öncelik proje okullarında olur. Bu uygulama 2014 yılında meydana gelmiş ve bu sayede birçok okul proje okulu olarak kabul edilmiştir. Proje okullarında eğitim verecek olan kişiler özenle seçilir. Bazı özel şartlara sahip olan öğretmenler proje okullarında eğitim verebilir.

Proje okulu ne demek?

Proje okulları tüm il genelinde başarı gösteren okullar içinden seçilerek belirlenir. Özel bir uygulama olan proje okulları yine Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde Proje Okulu Yönetmeliği kapsamında yönetilir. Bir öğretmenin proje okulunda görev alması, proje okul başvurusu yapabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekir.

Öğretmenlik ya da yöneticilik görevleri için proje okulları başvuru işlemleri internet üzerinden elektronik başvuru formu doldurarak yapılabilmektedir. Proje okullarına başvuru yapabilmek için eğer gerekli şartlar yerine getirildiyse şu adımlar takip edilir:

  • Mebbismeb.gov.tr ya da personel.gov.tr adreslerine girilir.
  • Açılan sayfada yer alan elektronik başvuru formu eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulur.
  • Form kontrol edildikten sonra onaylanır ve başvuru talebi gönderilir.
  • Bir öğretmen proje okulunda görev yapıyorsa atanması 4 yıl ile sınırlı tutulmuştur. Ataması yapılan öğretmenlerin çalışabilecekleri en çok süre ise 8 yıl olarak belirlenmiştir. Akademisyenler de öğretmen olarak proje okullarında görev alabilmektedirler. Ayrıca bu kişiler yönetici ya da müdürlük için de başvuruda bulunabilirler. Başvuru işlemi gerçekleştirecek olan kişi tercih yaparken en çok 10 okul tercihinde bulunabilir.
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Anahtar Kelimeler:
proje
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