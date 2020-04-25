YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkı verildi

Proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkı verildi

BURSA HABERLERİ  | 25.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Bursa-Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Eğitim Bir-Sen Genel Merkezin talebi üzerine karara bağlanan; proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkını değerlendirdi.

Proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkı verildi

Bursa-Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Eğitim Bir-Sen Genel Merkezin talebi üzerine karara bağlanan; proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkını değerlendirdi. Bakanlığın, başvuru hakkı talebini ve mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmesinin, hem hak kayıplarının önlenmesine hem de eğitim kurumu yöneticiliği tecrübesinden azami derece istifade edilmesine katkıda bulunacak yerinde bir adım olduğunu söyleyen Acar, karardan memnun olduklarını belirtti.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın, görev yaptıkları eğitim kurumlarının sonradan proje okulu kapsamına alınan yöneticilerden dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayanlara, Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre “yeniden yönetici görevlendirme” kapsamında başvuru hakkı verilmesi kararına vardığını ifade eden Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Eğitim-Bir-Sen olarak, halen proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınması konusunda Bakanlığa müracaatta bulunmuş, aynı talebi Kurum İdari Kurulu gündemine de taşımıştık” dedi.
2019 yılı eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme takvimi çerçevesinde proje okulu olarak belirlenen kurumların yöneticilerinin, diğer eğitim kurumlarına yeniden görevlendirme için başvuru yapamamalarını dava konusu ettiklerini söyleyen Acar, “Bu kapsamda kendilerine başvuru hakkı verilmeyen proje okulu yöneticisi üyelerimiz adına açtığımız davalarda lehe hükmedilen mahkeme kararlarındaki gerekçelerden hareketle, bu durumda olanlara başvuru hakkı verilmesi gerektiğini dile getirmiştik. Talebimizin yerine getirilmesi, hem hak kayıplarının önlenmesine hem de eğitim kurumu yöneticiliği tecrübesinden azami derece istifade edilmesine katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Fırsatçılara sıkı takip

Fırsatçılara sıkı takip

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Bursa Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:04
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:27

Bursa Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

152 Evler Eczanesi
Yildirim
Çakırhamam Eczanesi
Osmangazi
Haşim Eczanesi
Osmangazi
İstanbul Eczanesi
Nilufer
Meriç Eczanesi
Osmangazi
Okan Eczanesi
Nilufer
Ortapazar Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

BTSO Başkanı Burkay, DOSABSİAD’ın toplantısına katıldı

BTSO Başkanı Burkay, DOSABSİAD’ın toplantısına katıldı

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Bursa’da 200 gram ramazan pidesi 2 liradan satılacak

Bursa’da 200 gram ramazan pidesi 2 liradan satılacak

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.