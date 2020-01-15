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  4. Proje tanıtım toplantısı yapıldı

Proje tanıtım toplantısı yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında tanıtım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Antalya Kaş Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ile Kardeş İlçe olan Edremit İlçe Tarım Orman Müdürlüğü projeyi tanıtarak, proje kapsamında kazanılan deneyimleri paylaştı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında tanıtım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Antalya Kaş Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ile Kardeş İlçe olan Edremit İlçe Tarım Orman Müdürlüğü projeyi tanıtarak, proje kapsamında kazanılan deneyimleri paylaştı. Bu birlikteliğin ve kardeşliğin ilçeye katkı sağlayacağı vurgulanırken özellikle kurulmakta olan Edremit TDİOSB ile Süs Bitkisi üretiminde Edremit’in örnek bir kent hâline getirilmesi amaçlanıyor.
Toplantıya İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Vekili Tümdeniz Çelebi, Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Semerci, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Diker, Edremit Tarım ve Orman İlçe Müdürü Recep Özbudak, Proje Koordinatörü Ziraat Yük. Mühendisi Bülent Coşar, Proje Koordinatör Yardımcısı Ziraat Yük. Mühendisi Muzaffer Kaşıkçı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Edremit Üreticileri katıldı.

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