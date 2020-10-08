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Projeler bir bir hayat buluyor Hacılar gelişiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Hacılar ilçe merkezinde yer alan Ören Dere Kanalı’nı açık hale getirerek yeniden yapacak yüklenici firma ile yapım sözleşmesi imzalandı.Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 16 Eylül’de yapım ihalesi gerçekleştirilen Ören Dere Kanalı’nın 945 metrelik bölümünün açık hale getirilerek yeniden yapılması için yapım sözleşmesi imzalandı.

Hacılar ilçe merkezinde yer alan Ören Dere Kanalı’nı açık hale getirerek yeniden yapacak yüklenici firma ile yapım sözleşmesi imzalandı.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 16 Eylül’de yapım ihalesi gerçekleştirilen Ören Dere Kanalı’nın 945 metrelik bölümünün açık hale getirilerek yeniden yapılması için yapım sözleşmesi imzalandı. Hacılar Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, DSİ 12’nci Bölge Müdürü Okan Bal, yüklenici firma yetkilileri ile teknik ekip katıldı.
Toplantıda, yapılacak çalışma hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Okan Bal tarafından Ören Dere Kanalı’nın yapım sözleşmesi imzalandı.
Atılan imzaların ardından bir konuşma yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “İlçemizin önemli projelerinden birini daha yapmak için bugün Devlet Su İşlerimizle birlikte imza aşamasına geldik. DSİ Bölge Müdürümüz sağ olsun bir jest yaparak imzayı belediyemizde atmak istediler. Mevsim şartları elverdiği andan itibaren çalışmalara başlayacağız. Bu konuda da her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Yüklenici firma ve Bölge Müdürlüğümüzle istişare içindeyiz. İlimize, İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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