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"Projelerimize vatandaşımızı da dahil edeceğiz"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.12.2020 14:25 | Son Güncelleme

Tarihi, kültürü ve doğasıyla sahip olduğu farklı potansiyellerin değerlendirilerek Kütahya’nın tanınırlığını artırmaya yönelik Kütahya Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalar kesintisiz sürüyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Kütahya Valiliği Avrupa Birliği Birimi proje ekibiyle bir araya gelen Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya’nın tanıtımına yönelik hazırlanan projeleri inceledi.Tarihsel ve kültürel değerlerin korunarak geleceğe aktarılmasının öncelikli görevlerden biri olduğuna vurgu yapan Vali Ali Çelik, “Kütahya ciddi bir kültürel mirasa ve tarihi zenginliğe sahip.

Tarihi, kültürü ve doğasıyla sahip olduğu farklı potansiyellerin değerlendirilerek Kütahya’nın tanınırlığını artırmaya yönelik Kütahya Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalar kesintisiz sürüyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile Kütahya Valiliği Avrupa Birliği Birimi proje ekibiyle bir araya gelen Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya’nın tanıtımına yönelik hazırlanan projeleri inceledi.
Tarihsel ve kültürel değerlerin korunarak geleceğe aktarılmasının öncelikli görevlerden biri olduğuna vurgu yapan Vali Ali Çelik, “Kütahya ciddi bir kültürel mirasa ve tarihi zenginliğe sahip. Sandık içinde birer hazine olarak duran bu zenginliğin ilimize, ülkemize, insanımıza katkı sağlaması için gerçekçi projeler ortaya koyarak gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yerine getirmeliyiz. Yöre halkını da projelerimize dahil ederek 2021 yılı içerisinde Aizanoi Antik Kenti, kurtuluşun toprakları Dumlupınar ve Altıntaş’ta ciddi bir mesafe kat etmiş olacağız” diye konuştu.

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Eylül Eczanesi
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Kütahya Günes Eczanesi
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