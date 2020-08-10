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Prokonessos Heykel Sempozyumu Marmara’da başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.08.2020 09:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Marmara ilçesinde Yontu malzemesi olarak 3 m3 Marmara Mermerinin kullanılacağı Prokonnesos Heykel Sempozyumu başladı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bir enerji şirketi sponsorluğunda bu yıl 20.si düzenlenen sempozyumda Küratör Hakan Şengönül, sanatçılar Tamila Mamatova, Kirill Grekov, Anna Sosenkıa, Esin Kayhan, Figen Tekaltun, Mehmet Umut Çetiz ve asistanlar Abdullah Sıtkı Eryılmaz ve Roben Divarcı Marmara mermerini bir oya gibi işleyecek.Bu sene Avşa Adası’nda sergiye çıkacak olan eserler Avşa’ya özgü hazırlanacak olup insan ve kent ilişkili fonksiyonel kent mobilyalarından oluşacak.

Balıkesir’in Marmara ilçesinde Yontu malzemesi olarak 3 m3 Marmara Mermerinin kullanılacağı Prokonnesos Heykel Sempozyumu başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bir enerji şirketi sponsorluğunda bu yıl 20.si düzenlenen sempozyumda Küratör Hakan Şengönül, sanatçılar Tamila Mamatova, Kirill Grekov, Anna Sosenkıa, Esin Kayhan, Figen Tekaltun, Mehmet Umut Çetiz ve asistanlar Abdullah Sıtkı Eryılmaz ve Roben Divarcı Marmara mermerini bir oya gibi işleyecek.
Bu sene Avşa Adası’nda sergiye çıkacak olan eserler Avşa’ya özgü hazırlanacak olup insan ve kent ilişkili fonksiyonel kent mobilyalarından oluşacak.

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