Propolisin Covid-19’a karşı etkisi

Fitoterapi ve apiterapi Uzmanı Doç. Dr. Engin Celep, pandemi sürecinde bağışıklık sistemini destekleyen en önemli ürünler arasına yer alan propolisle ilgili, "Propolis doğrudan Covid-19 üzerine antiviral bir etki göstererek, virüsün hücre içine girmesini ve orada çoğalmasını engelleyebiliyor" dedi.

Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini doğal olarak destekleyen ürünler arasında adını en çok duyuran propolisle ilgili yeni yapılan çalışmalar, Covid-19’a karşı da etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Fitoterapi ve apiterapi Uzmanı Doç. Dr. Engin Celep, “Yeni çalışmalar propolisin Covid-19’a karşı da antiviral etki gösterdiğini ortaya koyuyor. Propolis, doğadaki en güçlü antioksidan ve içerdiği zengin fenolik, flavonoid bileşenler sayesinde aynı zamanda güçlü bir antiviral. Propolisin çok çeşitli virüslere etkisi ile ilgili bugüne kadar yapılmış çok sayıda çalışma var ve son dönemde yapılan çalışmalar Covid-19’a karşı da etkili olduğunu gösterdi” diye konuştu.

"Virüsün hücre içine girmesini engelliyor"

Araştırmaların özellikle propolisin içinde bulunan polifenollerin, Covid-19’un bağlandığı enzimlerin reseptörlerini kapatarak, virüsün bağlanmasını engellediğini gösterdiğini açıklayan Celep, "Bu sayede propolis doğrudan Covid-19 üzerine antiviral bir etki göstererek, virüsün hücre içine girmesini ve orada çoğalmasını engelleyebiliyor" dedi.

Propolisin içerdiği özel bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanında vücutta oluşan enflamasyonu, tümör oluşumunu engellediğini ve karaciğeri koruduğunu kaydeden Celep, "Ayrıca diyabet, kalp sağlığı ve nörolojik hastalıklara karşı da tedaviyi destekleyici etki gösterdiği bilimsel çalışmalarda ortaya konulmuştur" dedi.