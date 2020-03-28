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Prosinecki’nin Covid19 raporu negatif

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.03.2020 14:48 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki’nin Covid 19 test raporu çıktı.Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Korona Virüsü salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor.

Prosinecki’nin Covid19 raporu negatif

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki’nin Covid 19 test raporu çıktı.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Korona Virüsü salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor. Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti. Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı. 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı Hes Kablo Kayserispor’da başkan Berna Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın’dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki’nin test sonucu negatif çıktı. Prosinecki’nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic’in de test sonuçları negatif çıktı.

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