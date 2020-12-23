Prostat hastalarının yüzünü güldürecek teknoloji Denizli’de

İyi huylu prostat tedavisinde kullanılan HoLEP teknolojisi hızlı iyileşme süreci gibi birçok kolaylığı da yanında getiriyor. HoLEP teknolojisinin kente hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, “Ameliyat sonrasında geçen 24 saat içinde hastalar sondalarından kurtulabiliyor. Bu ve buna benzer birçok kolaylıkları bulunuyor” dedi.

2020 yılında üroloji alanında gerçekleştirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, yeni yıl öncesi gerçekleştirdiği HoLEP yatırımı için bir basın toplantısı düzenledi. Pandemi önlemleri alınarak hastanede düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay gerçekleştirdi. Dünyada ve yurt genelinde son yıllarda prostat hastalarının sayısının arttığına değinen Prof. Dr. Tuncay, “Yaşlı nüfusun artmasıyla prostat hastalıklarının görülme sıklığı da artıyor. İyi huylu prostat büyümesi ile ilgili şikayetleri olan hastaların ortalama yaşam süresinin uzaması ile birlikte hastalığın ilerleyen dönemlerinde ameliyat olma oranları da artıyor. Tıbbi teknoloji üreten firmalar da her geçen gün yeni cihazlar üretiyor. Yatırımını yaptığımız HoLEP’de dünyada kabul gören en güncel cihazlardan biri. Dünya ile birlikte eş zamanlı Türkiye’de ve Denizli’de hastanemizde” dedi.