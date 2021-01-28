Prostat tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine neden olabiliyor

Üroloji uzmanı Op. Dr. Kenan Korkmaz, yaşam standartlarını ve uyku düzenini bozan, kronik yorgunluk, halsizlik yapabilen, cinsel yaşamı olumsuz etkileyen prostat hastalıklarının, tedavi edilmemesi durumunda böbrek yetmezliğine neden olabileceğini söyledi

Günümüzde erkeklerde çok sık rastlanan prostat hastalıkları hakkında açıklamalarda bulunan Side Anadolu Hastanesi Üroloji uzmanı Op. Dr. Kenan Korkmaz, “Prostat sadece erkeklerde bulunan, spermleri koruyan ve besleyen sıvıları salgılayan bir organdır. Mesanenin hemen altında yer alır ve mesane sonrası idrar yolunu çepeçevre sarar. Normalde 20 gr civarındadır. Erkeklerde çok sık karşılaşılan prostat hastalıkları tedavi edilmediği takdirde yaşamı olumsuz etkilemektedir. En ciddi sorunlar böbrek yetmezliği, idrar tutamama ve idrar yapamama ve sondalı kalmaktır” dedi.

“İşeme sorunları erkeklerde genellikle prostat ile ilgilidir”

Erkeklerde idrar sorununun genellikle prostatla ilgili olduğunu belirten Dr. Korkmaz, “İşeme sorunları erkeklerde genellikle prostat ile ilgilidir. İdrara başlarken bekleme, idrarı ince ve zor yapma, sık idrara gitme, gece 1 defadan fazla idrara kalkma, idrardan sonra damlama, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama, geride idrar kalması hissi gibi yakınmalara neden olur. İleri dönemlerde yoğun idrar kanamaları, sık idrar yolu enfeksiyonu ve hiç idrar yapamama gibi sorunlar ve böbrek yetmezliği görülebilir” diye konuştu.