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Proterra Cosmetics CEO’su Uğur Aslan; “Kışın cildinize yüz mezoterapisi uygulayın”

OSMANİYE HABERLERİ  | 04.11.2020 08:55 | Son Güncelleme

Proterra Cosmetics CEO’su Uğur Aslan, kış aylarında cilt bakımının önemsenmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle yüz mezoterapi setlerinin kış döneminde kullanılmasını öneriyoruz” dedi.Kış aylarında yaşanan olumsuz hava koşulları, cilt yapısını da olumsuz etkiliyor.

Proterra Cosmetics CEO’su Uğur Aslan; “Kışın cildinize yüz mezoterapisi uygulayın”

Proterra Cosmetics CEO’su Uğur Aslan, kış aylarında cilt bakımının önemsenmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle yüz mezoterapi setlerinin kış döneminde kullanılmasını öneriyoruz” dedi.
Kış aylarında yaşanan olumsuz hava koşulları, cilt yapısını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, bu dönemde daha hassas ve dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor. Özellikle kronik cilt problemi olan kişilerin, kış aylarında bakım yapmaları ya da yaptırmaları gerekiyor. Proterra Cosmetics CEO’su Uğur Aslan, doğru bakım rutininin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdi. Aslan, “Kadınların cilt yapıları erkeklere göre daha hassas. Bu nedenle cilt sorunu yaşasın ya da yaşamasın, kadınların kış aylarında ciltlerine dikkat etmelerini öneriyorum” açıklamalarında bulundu.

“Cildin nem dengesini sağlayın”
Aslan, “Kış döneminde en büyük sorun vücudun nem dengesinin kaybolması. Bu nedenle cilt sağlığı için başlıca yapılması gereken şey nem dengesini düzenlemek. Dengeyi sağlamanın en kolay yolu bol bol su içmek. Kış aylarında su içişinde de azalma oluyor. Bunu ortadan kaldırmak lazım. Bunun yanı sıra cilt tipine uygun nemlendiriciler kullanarak, dengenin sağlanmasına yardımcı olunabilir. Yağlı ve akne sorunu ile uğraşan ciltlere su bazlı kremleri önerirken, kuru ciltlere ise yağlı kremleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
Sadece yüz bölgesinin değil, eller ve ayaklar dahil olmak üzere tüm vücudun neme ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Aslan, “Vücudumuz kurumaya daha meyilli. O nedenle bu bölgelerde yağlı kremler tercih edilebilir. Danışanlarımıza gliserin, vazelin, seramid, argan yağı, laktik asit ve hyaluronik asit içeren kremler tercih etmelerini öneriyoruz. Nemlendiriciler günde en az 2 kez kullanılmalı. Soğuk havalarda ise bu sayı daha da artmalı. Banyodan sonra nemli ve temiz cilde nemlendirici uygulamak da daha sağlıklı oluyor. Bu sayede cilt bariyeri onarılıyor ve cildin gün boyunca nemli kalması sağlanıyor” ifadelerini kullandı.
Nem dengesini nem aşısı ile de sağlanabileceğini anlatan Uğur Aslan, “Bu aşı sayesinde nemlendirici kullanımından hızlı ve etkili sonuç alabilirsiniz. İçerisinde hyaluronik asit barındıran nem aşıları, nemlendiricilerden yüzde 100 etki alamayan kişilere öneriliyor” dedi.

“Kış aylarında güneş kremleri rafa kalkmasın”
Güneşin zararlı etkilerinin kış aylarında da sürdüğünü vurgulayan Aslan, şöyle devam etti;
“Yazın güneş kremi kullanım oranı oldukça fazla. Ancak kış aylarında sanki güneş o zararlı etkisini yitirmiş gibi davranılıyor. Güneşten alınan zararlı ışınlar, özellikle hassas ciltlere ilerleyen dönemlerde oldukça büyük problemler açabiliyor. Bu nedenle yüksek koruma faktörlü olmasa dahi güneş kremini kışın da kullanmak oldukça önemli. Ancak en az 30 ve üzeri SPF değerine sahip kremler etki ediyor. Özellikle öğlen saatlerinde dışarıya çıkmadan 30 dakika kadar önce güneş koruyucusunun cilde uygulanması gerekiyor. Kremin cilt üzerindeki etkisi ancak ortaya çıkıyor”

Kış aylarında yüz mezoterapisinin etkili olduğunu anlatan Aslan, “Mezoterapi seti, kullanıcıları erken yaşlanmanın neden olduğu değişikliklerden koruyor. Aynı zamanda kırışıklıklar,derin çizgiler ve cilt tonu üzerinde de çok olumlu etkileri var. Aşırı pigmentasyon ve ciltte leke oluşumunu azaltıyor. Cilde özel bir kolajen yapısı sağlıyor. Bunlar ve daha bir çok etkiye sahip bu kremin özellikle kış aylarında kullanımı, oldukça etkili. Cildin uğrayacağı hasarı en aza indiriyor” açıklamalarında bulundu.

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