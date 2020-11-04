Proterra Cosmetics CEO’su Uğur Aslan; “Kışın cildinize yüz mezoterapisi uygulayın”

Proterra Cosmetics CEO’su Uğur Aslan, kış aylarında cilt bakımının önemsenmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle yüz mezoterapi setlerinin kış döneminde kullanılmasını öneriyoruz” dedi.

Kış aylarında yaşanan olumsuz hava koşulları, cilt yapısını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, bu dönemde daha hassas ve dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor. Özellikle kronik cilt problemi olan kişilerin, kış aylarında bakım yapmaları ya da yaptırmaları gerekiyor. Proterra Cosmetics CEO’su Uğur Aslan, doğru bakım rutininin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdi. Aslan, “Kadınların cilt yapıları erkeklere göre daha hassas. Bu nedenle cilt sorunu yaşasın ya da yaşamasın, kadınların kış aylarında ciltlerine dikkat etmelerini öneriyorum” açıklamalarında bulundu.

“Cildin nem dengesini sağlayın”

Aslan, “Kış döneminde en büyük sorun vücudun nem dengesinin kaybolması. Bu nedenle cilt sağlığı için başlıca yapılması gereken şey nem dengesini düzenlemek. Dengeyi sağlamanın en kolay yolu bol bol su içmek. Kış aylarında su içişinde de azalma oluyor. Bunu ortadan kaldırmak lazım. Bunun yanı sıra cilt tipine uygun nemlendiriciler kullanarak, dengenin sağlanmasına yardımcı olunabilir. Yağlı ve akne sorunu ile uğraşan ciltlere su bazlı kremleri önerirken, kuru ciltlere ise yağlı kremleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Sadece yüz bölgesinin değil, eller ve ayaklar dahil olmak üzere tüm vücudun neme ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Aslan, “Vücudumuz kurumaya daha meyilli. O nedenle bu bölgelerde yağlı kremler tercih edilebilir. Danışanlarımıza gliserin, vazelin, seramid, argan yağı, laktik asit ve hyaluronik asit içeren kremler tercih etmelerini öneriyoruz. Nemlendiriciler günde en az 2 kez kullanılmalı. Soğuk havalarda ise bu sayı daha da artmalı. Banyodan sonra nemli ve temiz cilde nemlendirici uygulamak da daha sağlıklı oluyor. Bu sayede cilt bariyeri onarılıyor ve cildin gün boyunca nemli kalması sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Nem dengesini nem aşısı ile de sağlanabileceğini anlatan Uğur Aslan, “Bu aşı sayesinde nemlendirici kullanımından hızlı ve etkili sonuç alabilirsiniz. İçerisinde hyaluronik asit barındıran nem aşıları, nemlendiricilerden yüzde 100 etki alamayan kişilere öneriliyor” dedi.