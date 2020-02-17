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Protokol eşlerinden serebral palsi hastası Ege’ye ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman’ın Tut ilçesine giden Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, ziyaret programı kapsamında yatağa bağlı yaşayan Serebral Palsi Hastası 5 yaşındaki Ege Sönmez’i ziyaret etti.Evde bakım hizmeti alan Serebral Palsi Hastası 5 yaşındaki Ege’yi evinde ziyaret eden Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez’e, Yardımcısı Ayhan Akpay’ın eşi Senem Akpay, Vali Yardımcısı Bedir Deveci’nin eşi Sonnur Deveci, Vali Yardımcısı Mustafa Dinç’in eşi Bergüzar Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in eşi Şule Ergüder, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan’ın eşi Nebahat Doğan, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’ın eşi Büşra Yıldız ve Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’in eşi Zülal Kızılgüneş eşlik etti.Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, yüzde 96 oranında engelli olan Serebnal Palsi Hastası 5 yaşındaki Ege’ye yakın ilgi göstererek, Ege’nin annesi Cemile Sönmez’le sohbet edip herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Sönmez Ailesi ise, Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyete gösterdikleri yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.5 Yaşındaki Ege’ye şifalar dileyen Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, ev ziyaretinin ardından Tut ilçe Halk Eğitim Merkezine geçerek, sergi salonunu gezip burada yer alan ürünleri inceledi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşim Pekmez, “Tut ilçe ziyaretimizde Serebnal Palsi Hastalığı tanısı konulan 5 yaşındaki Ege’yi evinde ziyaret ederek kendisine moral vermeye çalıştık.

Protokol eşlerinden serebral palsi hastası Ege’ye ziyaret

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman’ın Tut ilçesine giden Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, ziyaret programı kapsamında yatağa bağlı yaşayan Serebral Palsi Hastası 5 yaşındaki Ege Sönmez’i ziyaret etti.
Evde bakım hizmeti alan Serebral Palsi Hastası 5 yaşındaki Ege’yi evinde ziyaret eden Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez’e, Yardımcısı Ayhan Akpay’ın eşi Senem Akpay, Vali Yardımcısı Bedir Deveci’nin eşi Sonnur Deveci, Vali Yardımcısı Mustafa Dinç’in eşi Bergüzar Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in eşi Şule Ergüder, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan’ın eşi Nebahat Doğan, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’ın eşi Büşra Yıldız ve Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’in eşi Zülal Kızılgüneş eşlik etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, yüzde 96 oranında engelli olan Serebnal Palsi Hastası 5 yaşındaki Ege’ye yakın ilgi göstererek, Ege’nin annesi Cemile Sönmez’le sohbet edip herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.
Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Sönmez Ailesi ise, Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyete gösterdikleri yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.
5 Yaşındaki Ege’ye şifalar dileyen Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, ev ziyaretinin ardından Tut ilçe Halk Eğitim Merkezine geçerek, sergi salonunu gezip burada yer alan ürünleri inceledi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşim Pekmez, “Tut ilçe ziyaretimizde Serebnal Palsi Hastalığı tanısı konulan 5 yaşındaki Ege’yi evinde ziyaret ederek kendisine moral vermeye çalıştık. Dileğimiz ve temennimiz küçük Ege’nin en kısa sürede sağlığına kavuşmasıdır. Devletimizin sıcak eli her zaman ailemizin yanındadır. Çok şükür ailemiz evde bakım ücreti alıyor. O olmasa ailemiz daha fazla sıkıntı çeker. Hastaya bakmak ve bakım ücretlerini karşılamak kolay değil. Minik Ege’nin gerekli ihtiyaçları karşılanıyor. Devletimizin imkanları, sevgisi ve merhameti ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır” diye konuştu.

Protokol eşlerinden serebral palsi hastası Ege’ye ziyaret

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