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Protokol ile vatandaş istiklal marşı’nı beraber okudu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.04.2020 16:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan şehir protokolü ve vatandaşların ortak okuduğu İstiklal Marşı sosyal medyada büyük ilgi gördü.Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri İstiklal Marşı’nı okuyup evde kal çağrısında bulundukları bir video yaptı.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’ncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü tarafından şehir protokolü ile başta yeni tip Korona virüs (Covıd-19) Salgını’na karşı mücadele eden sağlıkçılar olmak üzere çeşitli meslek gruplarından vatandaşlarla İstiklal Marşı’nın beraber okunduğu bir video hazırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan şehir protokolü ve vatandaşların ortak okuduğu İstiklal Marşı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri İstiklal Marşı’nı okuyup evde kal çağrısında bulundukları bir video yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’ncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü tarafından şehir protokolü ile başta yeni tip Korona virüs (Covıd-19) Salgını’na karşı mücadele eden sağlıkçılar olmak üzere çeşitli meslek gruplarından vatandaşlarla İstiklal Marşı’nın beraber okunduğu bir video hazırladı. Hazırlanan video klibinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Gazi şehirde görev yapan sağlık personeli, asker, polis, eczacı gibi farklı meslek gruplarından insanlar yer aldı. Ayrıca videoda salgına karşı görev yapan vefa destek grubu personeli, yol kontrol ekibi üyesi, dezenfekte ekibi marşa eşlik etti. Her kişinin marştan birer mısra okuduğu video, protokolün sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Olumlu yorumlar alan video büyük yankı uyandırdı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geniş ses getiren bir videoda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nden geldi. Kurum öğrencileriyle hazırladıkları videoda tüm olumsuz koşullara rağmen İstiklal Marşı’nı hep beraber okuyan minikler oluşturdukları videoyla yaşadıkları bayram coşkusunu paylaştı. Hazırlanan videonun sonunda çocuklar bayramı kutlarken “Evde Kal Türkiye” çağrısı yaptı.

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