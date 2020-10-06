YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Protokol yoluna Mimar Sinan eseri

Protokol yoluna Mimar Sinan eseri

ANTALYA HABERLERİ  | 06.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, sınırlarındaki bölümünü peyzaj çalışmasıyla düzenlediği Antalya’nın protokol yolu Gazi Bulvarı’na, Mimar Sinan’ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii’nin mimarisinde bir cami inşa ediyor.

Kepez Belediyesi, sınırlarındaki bölümünü peyzaj çalışmasıyla düzenlediği Antalya’nın protokol yolu Gazi Bulvarı’na, Mimar Sinan’ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii’nin mimarisinde bir cami inşa ediyor. Kepez Belediyesi, Düdenbaşı Mahallesi’nde kaba inşaatı biten Konyalılar Camii’nin yapımını tamamlıyor.
Protokol yolu Gazi Bulvarı’nda yer alan caminin ince işleri Kepez Belediyesi tarafından yapılacak. Mahallenin artan nüfusuna cevap verememesinden dolayı 1979’da inşa edilen Konyalılar Camii, yıkılarak yeniden inşa edilmeye başlanmıştı.Belediye-hayırsever işbirliğinde yapımına başlanılan caminin mimari projesi de Mimar Sinan’ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii’nin mimarisinden esinlenerek hazırlandı.

Caminin ince işlerinin ihalesi tamam
Caminin karkas inşaatı, Kepez Belediyesi-hayırsever işbirliği ile yapıldı. Konyalılar Camii’nin, ince işleri ise Kepez Belediyesi tarafından tamamlanacak. Bu kapsamda caminin ince işleri, elektrik ve mekanik tesisat işlerinin yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin kesinleşmesi ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasından sonra caminin ince işleriyle ilgili inşası başlayacak.

Antalya’nın önemli mimari eserlerinden olacak
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, inşaat başlamadan önce karkas halindeki Konyalılar Camii’nde bürokratlarıyla incelemelerde bulundu.
Başkan Tütüncü, açıklamasında Konyalılar Camii’nin, Düdenbaşı Mahallesi’nin gecekondu yıllarında 1979’da yapıldığın hatırlatarak, şunları söyledi: “Konyalılar Camii, Antalya’nın protokol yolu Gazi Bulvarı üzerinde küçük, şirin bir camiydi. Mahalleyi yeniledik. Mahalle de ciddi bir kentsel dönüşüm oldu. Caminin de yenilenmesi, günümüz şartlarına uygun hale gelmesi gerekiyordu. Protokol yolu üzerinde olması nedeniyle de Konyalılar Camii’ni, estetiği ve mimarisiyle kendinden söz ettiren, Antalya’nın önemli sivil mimari eserlerinden biri haline getirelim istedik.”

“Kepez’e güzel bir mühür vuracağız”
Konyalılar Camii’nin, Antalya’nın, Kepez’in sembol camilerinden de birisi olacağına işaret eden Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Cemaatimiz, mahalleli hemşehrilerimiz ve belediye işbirliği ile caminin karkası tamamlandı. Bundan sonra caminin yapımını biz devraldık. İnşallah şimdi güzel bir camiyi birlikte, beraber yapmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayacağız. Konyalılar Camii, Gazi Bulvarı’nın üzerinde bakanların tekrar dönüp baktıkları ve güzel bir mimari tasarıma sahip bir ibadethane olacak.Caminin ince işleriyle ilgili ihalesi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde caminin inşaatı başlayacak. İnşallah kısa bir süre içerisinde camii tamamlayarak, mahalleye armağan edeceğiz, Böylelikle Kepez’e yine güzel bir mühür vurmuş olacağız. Konyalılar Camii’nin projesini, Mimar Sinan’ın, Sokullu Mehmet Camii’ni örnek alarak hazırladık. Camimiz, orta dönem Osmanlı mimarisinin karakteristik çizgilerine sahip olacak. Caminin de Gazi Bulvarı’na çok yakışacağını düşünüyorum.”
Kepez’den her inanca saygı.
Kepez Belediyesi, daha önce de Osmanlı mimarı tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği, Türk İslam Sanatının örneklerinin yer aldığı külliye şeklinde Çelebi Sultan Mehmed Camii’ni inşa etmişti. Çelebi Sultan Mehmed Camii, Kepez’in kalbi konumundaki Yeni Mahalle’ye kazandırılmıştı.
İlçesindeki tüm camilerin periyodik temizliği ile bakım ve onarımını yapan Kepez Belediyesi, hayırsever işbirliği ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Sütçüler Cami de yıkılarak, yeniden yapılmıştı. Kepez Belediyesi, ‘her inanca saygı’ ilkesiyle Altınova Orta Mahalle’de Pir Sultan Abdal Cemevi’nin de yapımını gerçekleştirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Altay, 2 transferini açıkladı
Altay, 2 transferini açıkladı
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Kırklareli’de şüpheli posta eğitimi
Kırklareli’de şüpheli posta eğitimi
Togolu Mathieu Dossevi, Denizlispor’da
Togolu Mathieu Dossevi, Denizlispor’da

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:50
Öğle
12:50
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
19:55

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Gürel Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Özdemir Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Fetö’nün Kara Harp Okulu’nun ’şok Mangası’ Bezdirme Operasyonu Mağdurları İha’ya Konuştu
Fetö’nün Kara Harp Okulu’nun ’şok Mangası’ Bezdirme Operasyonu Mağdurları İha’ya Konuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.