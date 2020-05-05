YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Protokolden denetim

Protokolden denetim

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde ’’Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası’’ nedeniyle ilçe protokolü tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Jandarma Komutanı Mukadder Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, Emet ilçesi Tavşanlı girişinde ve Emet ilçesi Hisarcık çıkışında denetimde bulundu Yapılan denetimde ilçe Protokolü tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde ’’Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası’’ nedeniyle ilçe protokolü tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yapıldı.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Jandarma Komutanı Mukadder Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, Emet ilçesi Tavşanlı girişinde ve Emet ilçesi Hisarcık çıkışında denetimde bulundu Yapılan denetimde ilçe Protokolü tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca trafik haftası kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, vatandaşlara Korona virüs (Covid-19) tedbirleri hakkında bilgiler verdi.
Yaklaşık bir saat protokol üyeleri ile süren denetimden oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Emet polisine, jandarmasına, Emet Kaymakamı ve Emet Belediye Başkanı’na (Covid-19) tedbirleri kapsamında aralıksız yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini söylediler.
Protokolün ayrılmasından sonra da denetimler, kolluk kuvvetleri tarafından aralıksız devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Silopi’de fide ekimi başladı

Silopi’de fide ekimi başladı

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:04
Yatsı
21:35

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Atakent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.