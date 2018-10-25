Dünya bu transferi konuşacak!

İspanyol basınında yer alan habere göre 45 yaşındaki PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, Fransız ekibinin yöneticilerine verdiği talimatta Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'un alınmasını talep etti.
Kroos, 2014 yılında Bayern Münih'ten Real Madrid'e 25 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 29 yaşındaki Alman yıldız Real Madrid forması ile çıktığı 201 karşılaşmada 12 gol 54 asistlik performansa imza attı.
Eksik Aslan 1 puana razı
Fatih Altaylı: Fenerbahçe UEFA organizasyonlarına katılamayabilir!
Milli takımdan F.Bahçe'ye geliyor!
Fikret Orman'dan: İsteyen istifasını verir
Beşiktaş'ta tam 4 isimle yollar ayrılıyor
Sinan Gümüş'ün sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor
Usain Bolt yıllık 3 milyon dolar istedi
Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı
Menajeri, Yusuf Yazıcı'ya İtalyan takımlarının talip olduğunu açıkladı
Ve ilk defa "Tecavüz" için konuştu! Ronaldo...
Adana Demirspor Tanju Çolak ile yollarını ayırdı!
Ve Ersun Yanal ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum