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Dünya bu transferi konuşacak!

FRANSA HABERLERİ  | 25.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel, Real Madrid'den vatandaşı Toni Kroos'u istiyor. Kroos Real Madrid'de 12 gol, 54 asistlik performans gösterdi.

Dünya bu transferi konuşacak!

İspanyol basınında yer alan habere göre 45 yaşındaki PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, Fransız ekibinin yöneticilerine verdiği talimatta Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'un alınmasını talep etti.

Kroos, 2014 yılında Bayern Münih'ten Real Madrid'e 25 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 29 yaşındaki Alman yıldız Real Madrid forması ile çıktığı 201 karşılaşmada 12 gol 54 asistlik performansa imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
psg toni kroos real madrid thomas tuchel

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