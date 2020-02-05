Psikiyatri Ana Bilim Dalı yeni binasında hizmet vermeye başladı

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, merkez yerleşkesinde Psikiyatri Kliniği ve Poliklinikler olarak inşa edilen yeni binayla hizmet ağını genişletti. Bu sayede daha fazla hastaya ulaşarak yüksek kalite standartlarında sağlık hizmeti vermek amaçlanıyor.

Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Sevinçok, psikiyatrinin modern bir hastaneye kavuştuğunu belirterek, “Yeni binamız, psikiyatri hizmetleri açısından daha modern bir merkez oldu. Kliniğimizde 7 öğretim üyesi, 18 araştırma görevlisi ile birlikte 20 yataklı servisimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Psikiyatri son yıllarda çok geniş bir taleple karşılaşıyor. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ön planda olduğu, güvenliğin daha iyi sağlandığı kliniğimiz yoğun ilgi ve talep görmektedir. Hastaların çeşitli etkinliklerde bulunabileceği daha açık ve özgür bir alan olması servisimizin değerini arttırıyor. Servisimizde ortalama yatış sürelerimiz 40- 45 gün arasında değişiyor. Serviste asistanlarımız, sürekli olarak hasta takip ve tedavilerini yürütüyorlar ve hastalarımıza programlı modern tedaviler uyguluyoruz” dedi.

Aydın’da İlk ve Tek Olan Açık Gökyüzünün Olduğu Avlu

Aydın’da ilk ve tek olan açık gökyüzünün olduğu avlunun yer aldığı merkez, muayene, teşhis ve tedaviyi tek çatı altında topluyor. Gökyüzünün açık halde göründüğü avlunun bulunduğu serviste, hastalar istediği zaman burada oturabiliyor. Hastalara hobby alanları oluşturmak için peyzaj çalışmaları devam ediyor. Hastalar için uğraş terapileri ile boş zaman etkinliklerinin yanı sıra, Halk Eğitim Merkezi’nden gelen hocalar ile sanatsal faaliyetler düzenleniyor.

4 poliklinik ve bir adli poliklinik ile hizmet verdiklerini söyleyen Prof.Dr. Levent Sevinçok, “Günlük hasta takiplerini buradan yapıyoruz. Hastalarımızın yatışları gönüllülük esasına göre yapılıyor. Servis odalarımız iki kişilik, banyo ve tuvalet, oda içerisindedir. Kırılmaz camdan yapılan binamızda kilitli kapı sistemi yerine otomatik kapı bulunmakta ve burada giriş çıkışlar güvenlik takibinde yapılmaktadır. Kilitli kapıların olmadığı servisimizde hastalarımızın servis içinde özgürce hareket edebilmeleri, servisimizin daha modern bir görüntüye kavuşmasını sağlamıştır. Hastalarımızın daha iyi hizmet alıp sağlığına kavuşması için elimizden geleni tüm ekibimizle birlikte yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

