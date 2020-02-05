YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Psikiyatri Ana Bilim Dalı yeni binasında hizmet vermeye başladı

Psikiyatri Ana Bilim Dalı yeni binasında hizmet vermeye başladı

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, merkez yerleşkesinde Psikiyatri Kliniği ve Poliklinikler olarak inşa edilen yeni binayla hizmet ağını genişletti.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, merkez yerleşkesinde Psikiyatri Kliniği ve Poliklinikler olarak inşa edilen yeni binayla hizmet ağını genişletti. Bu sayede daha fazla hastaya ulaşarak yüksek kalite standartlarında sağlık hizmeti vermek amaçlanıyor.
Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Sevinçok, psikiyatrinin modern bir hastaneye kavuştuğunu belirterek, “Yeni binamız, psikiyatri hizmetleri açısından daha modern bir merkez oldu. Kliniğimizde 7 öğretim üyesi, 18 araştırma görevlisi ile birlikte 20 yataklı servisimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Psikiyatri son yıllarda çok geniş bir taleple karşılaşıyor. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ön planda olduğu, güvenliğin daha iyi sağlandığı kliniğimiz yoğun ilgi ve talep görmektedir. Hastaların çeşitli etkinliklerde bulunabileceği daha açık ve özgür bir alan olması servisimizin değerini arttırıyor. Servisimizde ortalama yatış sürelerimiz 40- 45 gün arasında değişiyor. Serviste asistanlarımız, sürekli olarak hasta takip ve tedavilerini yürütüyorlar ve hastalarımıza programlı modern tedaviler uyguluyoruz” dedi.
Aydın’da İlk ve Tek Olan Açık Gökyüzünün Olduğu Avlu
Aydın’da ilk ve tek olan açık gökyüzünün olduğu avlunun yer aldığı merkez, muayene, teşhis ve tedaviyi tek çatı altında topluyor. Gökyüzünün açık halde göründüğü avlunun bulunduğu serviste, hastalar istediği zaman burada oturabiliyor. Hastalara hobby alanları oluşturmak için peyzaj çalışmaları devam ediyor. Hastalar için uğraş terapileri ile boş zaman etkinliklerinin yanı sıra, Halk Eğitim Merkezi’nden gelen hocalar ile sanatsal faaliyetler düzenleniyor.
4 poliklinik ve bir adli poliklinik ile hizmet verdiklerini söyleyen Prof.Dr. Levent Sevinçok, “Günlük hasta takiplerini buradan yapıyoruz. Hastalarımızın yatışları gönüllülük esasına göre yapılıyor. Servis odalarımız iki kişilik, banyo ve tuvalet, oda içerisindedir. Kırılmaz camdan yapılan binamızda kilitli kapı sistemi yerine otomatik kapı bulunmakta ve burada giriş çıkışlar güvenlik takibinde yapılmaktadır. Kilitli kapıların olmadığı servisimizde hastalarımızın servis içinde özgürce hareket edebilmeleri, servisimizin daha modern bir görüntüye kavuşmasını sağlamıştır. Hastalarımızın daha iyi hizmet alıp sağlığına kavuşması için elimizden geleni tüm ekibimizle birlikte yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Aydın Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:28
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Abacı Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.