YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Psikiyatri uzmanı Dr. Gül: “Korana virüsü korkusu panik atak krizine yol açabilir”

Psikiyatri uzmanı Dr. Gül: “Korana virüsü korkusu panik atak krizine yol açabilir”

SAMSUN HABERLERİ  | 16.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Psikiyatri Uzmanı Dr.

Psikiyatri uzmanı Dr. Gül: “Korana virüsü korkusu panik atak krizine yol açabilir”

Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, Korona virüsü korkusunun kişide endişe ve kaygıya yol açabileceğini bu durumun da öfke ve panik atak krizleri gibi psikolojik sorunları tetikleyebileceğini söyledi.
Korona virüsü salgını son günlerin en çok konuşulan konularının başında geliyor. Haberler, sosyal medya derken bu durum, kişi de “Benim başıma gelir mi?” diye endişe ve kaygılara yol açabiliyor. Büyük Anadolu Hastanesi doktorlarından Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, tüm dünyada tehlike saçan korona virüsün psikolojiyi olumsuz etkilediğini, bu durumun da koronafobiyi beraberinde getirdi söyleyerek açıklamalarda bulundu.

“Psikolojik destek alın”
Kişilerin mutlaka psikolojik destek alması gerektiğini belirten Dr. Enver Gül, “Korona virüsü salgınıyla birlikte hayatımıza yeni bir kavram daha girdi. Koronafobi diye adlandırdığımız bu sağlık sorununda kişiler korona virüsü tehdidiyle hiçbir yere dokunmuyor, insan ilişkilerini keserek evden çıkamıyor, pencerelerini kapatıyor, sık sık ellerini yıkılıyor, hatta dokunduğu yerleri bile temizleme gereksinimi duyuyor. Panik atak hastası olan kişide, kaygıyla hastalık kapacağım, aklımı kaybedeceğim, öleceğim diye düşünceye sevk olması, daha da risk altına sokmaktadır. Böyle kişilerde ölüm korkusu varsa panik daha çok artabiliyor, Kişi muhakkak uzmanına danışsın. Daha önceki korkusu, kalp krizinden ölmek ise şimdiki korkusu korona virüsten ölmek olur” dedi.
Dr. Enver Gül ayrıca şunları söyledi:
“Endişe duyan kişiler, psikolojik sorunlardan uzak tutma adına, hastalığın belirtileri ve korunma yolları ile ilgili sadece resmi kaynaklara ve bilim otoritelerine itibar edilmeli. Bilgi kirliliği bulunan sosyal medyadan uzak durması, haber akışına çok kendisini vermemesi ve mutlaka günlük hayatında nasıl bir akış varsa tedbirlerini alarak yine aynı şekilde günlük yaşantısına uymasını da tavsiye ediyoruz. Aşırıyı geçen korku ve panik yaşayan bu kişilerin mutlaka psikolojik destek almasını öneriyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor

Erzurum karantinayı ilk defa uygulamıyor

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Samsun Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:47
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:23
Yatsı
20:49

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Ilkadim
Uzar Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor

Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.