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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı! "Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor"

Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı! "Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor"

26.03.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Takipçilerinin özel hayatları hakkında yaptığı itirafları paylaşan Ezmeci, "Görümcem ile ilişkim var. Oğlum gördü ve 'beni aranıza almazsanız herkese söylerim' diyerek tehdit ediyor" itirafına ne diyeceğini bilemedi.

Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı! "Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor"

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"KOCAMIN KARDEŞİYLE İLİŞKİM VAR, OĞLUM ARAMIZA KATILMAK İSTİYOR"

Hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim, bir kadın takipçisinin "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü 'beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?" sorusunu paylaştı. Akıllara durgunluk veren soruya cevap veren Ezmeci, "Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım" dedi.

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"KOCAM SÜTÜMÜ EMDİ, BEBEĞE KALMADI"

Ezmeci, bir takipçisinin "2 ay önce doğum yaptım. Gece uyurken kocam sütümü emmiş, bebeğe kalmadı dedim ve kavga çıktı" demesi üzerine de "Başka içecek bir şey bulamadı herhalde. Bunu niye yaptığını sorun ve bunun sizi rahatsız ettiğini söyleyin" ifadelerini kullandı.

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