Psikologlar ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlar dijital klinikte buluşuyor

Dijitalleşmenin birçok farklı alanına katkı sağladığı günümüzde psikologlar ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyanların dijital klinikte buluşturulduğu yeni bir girişim hayata geçirildi.

Murat Elbeye, Murat Kaşlıoğlu, Onur Çetin ve Eyüp Altındal tarafından hayata geçirilen ‘Psikolog Merkezi’, psikologlarla danışanları online ortamda bir araya getiriyor. Temmuz ayında kullanıcılarıyla buluşan bu yeni uygulama; kısa sürede hem danışanlar hem de psikologlar tarafından yoğun bir ilgiye ulaştı.

Kendi Dijital Kliniğinizi Oluşturun

İnternetteki etkileşimin sürdürülebilirliğinin en güzel örneklerinden biri olan Psikolog Merkezi, psikolojik hizmetlere ihtiyaç duyan insanlarla mesleki donanıma sahip ruh sağlığı uzmanlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Söz konusu dijital platform, psikologların abonelik modeliyle kaydolup çevrim içi (online) ya da yüz yüze randevu oluşturmalarına imkân tanıyor. Sade ve işlevsel arayüzüyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi de amaçlayan bir web uygulaması olan Psikolog Merkezi, ruh sağlığı uzmanlarının kendi dijital kliniklerini yaratmalarına yardımcı oluyor.