YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Psikolojik Danışman Gizem Turan:

Psikolojik Danışman Gizem Turan:

SAKARYA HABERLERİ  | 09.03.2020 16:58 | Son Güncelleme

Psikolojik Danışman Gizem Turan çocukların doğru bilgisayar kullanımı hakkında bilgilendirerek, bilgisayar kullanımının 7 yaş çocuklar için günde maksimum 30 dakika olması gerektiğini ifade etti.Altınküre İlkokul Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Gizem Turan, çocukların doğru bir şekilde televizyon ve bilgisayar kullanımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Psikolojik Danışman Gizem Turan:

Psikolojik Danışman Gizem Turan çocukların doğru bilgisayar kullanımı hakkında bilgilendirerek, bilgisayar kullanımının 7 yaş çocuklar için günde maksimum 30 dakika olması gerektiğini ifade etti.
Altınküre İlkokul Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Gizem Turan, çocukların doğru bir şekilde televizyon ve bilgisayar kullanımları hakkında açıklamalarda bulundu. Çocukların televizyonu ve bilgisayarı bir parçası olarak gördüklerini belirten Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Gizem Turan, "Çocuklarımızı tamamen bunlardan uzak tutmak ne doğru ne de mümkün. Bu nedenle televizyon ve bilgisayar oyunları karşısında geçen sürenin ve içeriğinin önemi çok büyük. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; çocuklarımızın televizyon ve bilgisayar kullanımı konusunda bilinçlendirilmelerini ve seçici davranmalarını sağlamanın önemli olduğudur" dedi.
Bilgisayar kullanımı, 7 yaş üstü çocuklar için günde maksimum 30 dakika olmalıdır ve bu sürenin aşılmamasına çok dikkat edilmelidir diyen Gizem Turan, "Televizyon kullanımı ise bu sürelerin iki katı olarak belirlenebilir. Mutlaka sınırları belli olan bir şekilde internet kullanımına izin verilmeli ve aile filtreme sistemi mutlaka kullanılmalıdır. Bilgisayar, ortak kullanılan odaya alınmalıdır. Bilgisayar çocuğun odasında ise bilgisayarın ekranı kapıdan bakıldığında görünür şekilde yerleştirilmeli ve bazen kontrol edilmelidir. Çocuğunuzun, televizyon ve internet kullanımına, ödev yapma ve odasını toplama gibi sorumluluklarını yerine getirdiğinde izin verilmelidir. Çocuğunuzun televizyon ve bilgisayarla geçireceği zamana alternatif olacak boş zaman aktiviteleri oluşturulmalıdır. Bunları yaparken anne-baba, model olmayı unutmamalıdır" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulunduNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Alemdar Eczanesi
Adapazari
Mimaroğlu Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Sezgin Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Sakarya'da eğitime kar engeli

Sakarya'da eğitime kar engeli

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.