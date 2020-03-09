Psikolojik Danışman Gizem Turan çocukların doğru bilgisayar kullanımı hakkında bilgilendirerek, bilgisayar kullanımının 7 yaş çocuklar için günde maksimum 30 dakika olması gerektiğini ifade etti.

Altınküre İlkokul Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Gizem Turan, çocukların doğru bir şekilde televizyon ve bilgisayar kullanımları hakkında açıklamalarda bulundu. Çocukların televizyonu ve bilgisayarı bir parçası olarak gördüklerini belirten Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Gizem Turan, "Çocuklarımızı tamamen bunlardan uzak tutmak ne doğru ne de mümkün. Bu nedenle televizyon ve bilgisayar oyunları karşısında geçen sürenin ve içeriğinin önemi çok büyük. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; çocuklarımızın televizyon ve bilgisayar kullanımı konusunda bilinçlendirilmelerini ve seçici davranmalarını sağlamanın önemli olduğudur" dedi.

Bilgisayar kullanımı, 7 yaş üstü çocuklar için günde maksimum 30 dakika olmalıdır ve bu sürenin aşılmamasına çok dikkat edilmelidir diyen Gizem Turan, "Televizyon kullanımı ise bu sürelerin iki katı olarak belirlenebilir. Mutlaka sınırları belli olan bir şekilde internet kullanımına izin verilmeli ve aile filtreme sistemi mutlaka kullanılmalıdır. Bilgisayar, ortak kullanılan odaya alınmalıdır. Bilgisayar çocuğun odasında ise bilgisayarın ekranı kapıdan bakıldığında görünür şekilde yerleştirilmeli ve bazen kontrol edilmelidir. Çocuğunuzun, televizyon ve internet kullanımına, ödev yapma ve odasını toplama gibi sorumluluklarını yerine getirdiğinde izin verilmelidir. Çocuğunuzun televizyon ve bilgisayarla geçireceği zamana alternatif olacak boş zaman aktiviteleri oluşturulmalıdır. Bunları yaparken anne-baba, model olmayı unutmamalıdır" diye konuştu.



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