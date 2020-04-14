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Psikolojik destekte uzaktan bağlantı dönemi

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDREM) hizmet alan ve bekleme listesinde bulunan danışanlarına uzaktan erişim ile kesintisiz olarak destek verilmeye devam ediyor.Denizli Pamukkale Üniversitesi, (PAÜ) Korona virüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretimin önlem amaçlı olarak uzaktan erişim platformlarından devam etmesi kararı üzerine PDREM’de görüşmelerini dijital alana taşıdı.

Psikolojik destekte uzaktan bağlantı dönemi

Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDREM) hizmet alan ve bekleme listesinde bulunan danışanlarına uzaktan erişim ile kesintisiz olarak destek verilmeye devam ediyor.
Denizli Pamukkale Üniversitesi, (PAÜ) Korona virüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretimin önlem amaçlı olarak uzaktan erişim platformlarından devam etmesi kararı üzerine PDREM’de görüşmelerini dijital alana taşıdı. PDREM bünyesinde görev yapan psikolojik danışmanlar, salgın sürecinde kesintisiz olarak bireysel ve grup görüşmelerine devam ediyor. Bu süreçte uzmanlar, uzaktan bağlantı ile 17 farklı öğrenci ile toplam 48 görüşme gerçekleştirip, bireysel psikolojik danışma hizmeti verdi. Şubat ayından itibaren devam etmekte olan “Psikolojik İyi Oluş Psiko-eğitim Grubu” sosyal medya programları üzerinden yine çalışmalarına devam ederken, 13 öğrenciye kesintisiz psiko-eğitim hizmeti veriyor. Korona virüs salgını süresince toplam 38 öğrenciden oluşan iki psiko-destek grubu uzaktan erişim ile öğrencilere psikolojik destek vermeyi sürdürecek. PDREM, uzaktan erişim ile hizmet vermeye dönem sonuna kadar devam ederken, salgını sürecinde psikolojik destek almaya ihtiyaç duyan öğrenciler pdrem@pau.edu.tr adresine mail atarak randevu alabilmektedir.

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