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Psikososyal destek hatları ilgi görüyor

BURSA HABERLERİ  | 20.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde vatandaşlardaki kaygı ve stresi en aza indirmek amacıyla kurulan Psikososyal Danışma Hatları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.Bursa İl Sağlık Müdürlüğübaşta olmak üzere; Nilüfer, Osmangazi, İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Karacabey ile Yıldırım 1 ve 2 No’luSağlıklı Hayat Merkezleri’nde kurulanPsikososyal Danışma Hatları’nıarayan vatandaşlar, psikolog ve sosyal çalışmacılardan danışmanlık hizmeti alıyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde vatandaşlardaki kaygı ve stresi en aza indirmek amacıyla kurulan Psikososyal Danışma Hatları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğübaşta olmak üzere; Nilüfer, Osmangazi, İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Karacabey ile Yıldırım 1 ve 2 No’luSağlıklı Hayat Merkezleri’nde kurulanPsikososyal Danışma Hatları’nıarayan vatandaşlar, psikolog ve sosyal çalışmacılardan danışmanlık hizmeti alıyor. Danışma hatlarında kurulduğundan bu yana 250’si sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 2 binin üzerinde vatandaşa danışmanlık hizmeti verildi.
Konuyla İlgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Vatandaşlarımıza, karantina sürecinin oluşturduğu yalnızlık ve sıkkınlık hissi, ebeveynlerin çocuklarına süreç hakkında ne diyecekleri ve neler yapacaklarına dair bilgi talepleri, hastalığa ve bulaş riskine yönelik kaygı ve stres durumları, sevdiklerinin sağlığı konusunda yoğun endişe ve olumsuz düşünceler gibi konularda telefon üzerinden destek veriliyor” dedi.
7’den 70’e herkese hizmet veriyor
Her yaştan vatandaşın danışma hatlarını aradığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü;
“Hastalık tanısı almış 35 yaşındaki oğlu için psikolojik destek talebinde bulunan bir baba ya da süreçle ilgili kaygı ve korku yaşayan 8 yaşındaki kızıyla ilgili bilgi talep eden bir anne, hattımızı arayıp, uzmanlardan yardım isteyebiliyor. Ayrıca günlerdir evde kalmaktan eşi ve çocuklarıyla sorunlar yaşayan 65 üstü bir amca, hem bu sürecin hem de gireceği üniversite sınavı için kaygılanan bir genç gibi 7’den 70’e her yaşa psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmalarla hizmet verilmektedir. Bu süreçle ilgili kaygı, endişe taşıyanlar vatandaşlarımız da destek hatlarımızı arayabilirler.”
“Psikososyal Destek Hattı” telefon numaraları:
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü (0224) 247 68 42, Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 502 81 27, Yıldırım 1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 502 54 01/ 503 15 95, Yıldırım 2 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 364 83 53, Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 223 98 38 / 232 25 44, İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 715 17 27, Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 544 53 43, Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 614 24 25, Orhangazi Sağlıklı Hayat Merkezi (0224) 573 34 67, Karacabey Sağlıklı Hayat Merkezi (0538) 780 32 72

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