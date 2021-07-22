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PSV-Galatasaray maçının ardından

22.07.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha iyi oynadılar. Rahat bir galibiyet aldılar"

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, rakip takımın kendilerinden daha iyi oynayarak rahat bir galibiyet aldığını söyledi.

Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha iyi oynadılar. Rahat bir galibiyet aldılar. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gerekenleri yapacağız. PSV hem farklı kazandı hem de çok büyük ihtimalle turu... Üzgünüz ama zaman içerisinde gereken neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.

Terim, ilk 11'de Radamel Falcao ile Mustafa Muhammed'e yer vermemesi ve maça 3'lü savunma dizilişiyle başlaması hakkında bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Rakibi iyi analiz ettiğimizde, elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için maça böyle çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca ne Falcao hazır ne de Mustafa Muhammed'i hazır hissediyoruz. Dolayısıyla sonradan kısa sürede oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir. Oyun planımız öyleydi. Bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz geriye düşeceksiniz."

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