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PTT AŞ 180. yaşını Denizli’de kutluyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 12:52 | Son Güncelleme

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT AŞ, 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.Denizli PTT Başmüdürlüğünden, yapılan açıklamada; “İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz.

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT AŞ, 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Denizli PTT Başmüdürlüğünden, yapılan açıklamada; “İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Tüketicinin daima yanında olan gücünü tüketicimizden alan bir yaklaşımla, 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktamız sayesinde ‘gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak’ ilkesini Türkiye’nin her köşesinde hayata geçiriyoruz.

Hizmetlerimizi teknolojik alt yapımızla güçlendirirken, aynı zamanda yurt içi pazarda rekabetin getirdiği avantajımızı sürdürüyor diğer yandan da uluslararası faaliyetlerle kurumumuzu bir adım öteye taşıyoruz. Bir dünya markası olma yönünde çalışmalarımızı hızlandırarak, sektörel anlamda yeniliklerin öncüsü olan inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak 180 yıl önce atılan tohumların meyvelerini alıyoruz. Teknolojik yatırımlarıyla Türkiye’nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olarak, ülkemizin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT Ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu.

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle güçlü ve karar alıcı konumumuzu bir adım öteye taşıyarak, ülkemizi uluslararası platformlarda gururla temsil ettik.
Şirketimizin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimini dünya posta sektörüne yön veren bir anlayışla birleştirerek görevimizi başarıyla yürütüyoruz. Her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT Ailesi olarak, ülkemizi her alanda temsil etme anlayışımızı sürdürürken, 2023 hedeflerimize de sağlam adımlarla ilerliyoruz” denildi.

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Melek Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
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Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
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